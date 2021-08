Eksperci od podatków znajdują kolejne pułapki zastawione na przedsiębiorców we flagowym programie rządu Mateusza Morawieckiego. Wskazują między innymi na objęcie składką zdrowotną prezesów i członków zarządów największych firm i na niekorzystne rozwiązania dla branży IT.

Nowe rozwiazania mogą uderzyć w branżę IT / Pixabay

Do tej pory prezesi i członkowie zarządu musieli opłacać ubezpieczenie zdrowotne tylko, jeżeli obejmowali stanowiska na drodze umowy o pracę ze spółką. W przypadku większych firm, czyli w większości spółek akcyjnych i z o.o., zatrudnienie w zarządzie odbywa się na drodze uchwały wspólników, która do tej pory nie była objęta składką zdrowotną.

W Polskim Ładzie to się zmieni - mówi Piotr Juszczyk z firmy inFakt.

Z tytułu wynagrodzenia będzie pobierana składka w wysokości 9 procent. Bez możliwości odliczenia składki od podatku - komentuje ekspert.

Wcześniej nie było zapowiedzi takiej zmiany. W największych firmach międzynarodowych prezesami często są obcokrajowcy ubezpieczeni w swoich macierzystych krajach albo osoby, które korzystają z prywatnych ubezpieczeń medycznych, lub są objęte ubezpieczeniem rodzinnym.



Polski Ład uderzy winformatyków?

Eksperci podatkowi ostrzegają też, że nowe rozwiązania podatkowe mogą mocno uderzyć w branżę IT, bo "Polski Ład najbardziej dotyka rozliczających sie metodą liniową, ktorą najcześciej wybieraja programiści" - ocenia Piotr Juszczyk.

W informatyków najbardziej uderzy wzrost składki zdrowotnej, której nie będzie można odliczyć od podatku. Łącznie pracownicy branży IT będą musieli oddać fiskusowi aż 28 procent dochodów. Będzie to bardzo mocne obłożenie dla podatników na podatku liniowym i mocne uderzenie jeżeli chodzi o tę grupę - ocenia doradca podatkowy.



Alternatywą dla informatyków może być rozliczanie na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Wtedy do fiskusa trafi 12 procent przychodu i kolejne 4 procent w postaci składki zdrowotnej.



Programiści mogą się starać o ulgę IP BOX, która oznacza obniżenie danin do 14 proc. przychodu. Największa wada tego rozwiązania to trudna ewidencja i konieczność udowodnienia, że praca programisty ma charakter innowacyjny i autorski.



Przedsiębiorcy mocno zaniepokojeni

Pomysły podatkowe w Polskim Ładzie budzą obawy przedsiębiorców. Dziewięć największych organizacji skupionych w Radzie Przedsiębiorczości apeluje do rządu o wypracowanie lepszych rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zamiast ograniczać szarą strefę Polski Ład może przyczynić się do jej powiększenia - ostrzegają we wspólnym liście Krajowa Izba Gospodarcza, Lewiatan, Pracodawcy RP i inne organizacje.



Nowe rozwiązania burzą dotychczasowe rozwiązania dotyczące składek i podatków wprowadzając - jak ocenia Rada Przedsiębiorczości - punktowe modyfikacje zamiast spójnego i przemyślanego systemu.



Po drugie, nowe rozwiązania które według rządu mają zwiększyć finansowania systemu opieki medycznej, mogą zdaniem przedsiębiorców zmniejszyć albo całkowicie ograniczyć płacenie nowej, wyższej składki zdrowotnej. Najmniejsze firmy będą wybierać płacenie podatków w formie ryczałtu ewidencjonowanego, co oznacza niższą składkę albo przekształcać się w spółki kapitałowe, które takiej składki nie płacą.



Rada Przedsiębiorczości zwraca też uwagę, że brak możliwości odliczenia kosztów niektórych wydatków oznacza, iż firmy nie będą wymagać od kontrahentów dokumentów sprzedaży, a to może spowodować rozszerzenie się szarej strefy.