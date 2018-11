Zakończyły się właśnie ostatnie głosowania nad poprawkami do ustawy o Sądzie Najwyższym, zgłoszonej dziś do laski marszałkowskiej przez Prawo i Sprawiedliwość. Posłowie odrzucili wszystkie poprawki, proponowane przez opozycję, przyjęta została jedna, autorstwa klubu PiS. To było trzecie czytanie projektu, uchwalona przez Sejm ustawa trafi teraz do Senatu. Projekt nowelizacji ustawy o SN zakłada umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrotu do pełnienia urzędu.

