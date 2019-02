"Dzisiejszy protest był w mojej ocenie protestem przez pana Kołodziejczaka (lidera AGROunii - przyp. red.) źle adresowanym" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marek Sawicki, były minister rolnictwa. "Raczej ten protest powinien być na Nowogrodzkiej, albo w Alejach Ujazdowskich, albo na ul. Świętokrzyskiej, przed ministrem finansów" - dodał.

Dobrze byłoby, żeby minister rolnictwa już nie zapowiadał, że będzie tworzył kolejne gremium i kolejną grupę porozumiewawczą, tylko żeby z tymi organizacjami (zrzeszającymi protestujących rolników - przyp. red.) usiadł. Nie rozwiąże niczego sam Ardanowski, jeśli w te sprawy nie włączy się minister finansów - mówił w RMF FM Sawicki. Odwołanie ministra Ardanowskiego nic nie zmieni. Po dwóch latach nieudacznictwa i nicnierobienia przez ministra Jurgiela rzeczywiście minister Ardanowski ma trudną sytuację - ocenił.





Marcin Zaborski, RMF FM: Były minister rolnictwa Marek Sawicki z PSL, dobry wieczór.



Marek Sawicki: Dobry wieczór. Choć nie dla wszystkich dobry.



Z kim pan dzisiaj trzyma? Z rolnikami czy z ministrem rolnictwa?



Uważam, że wszyscy powinni trzymać ze sobą - a więc i rolnicy, i minister rolnictwa, bo jeśli te środowiska zaczną ze sobą walczyć, to nic dobrego z tego nie wyjdzie...



No tak, ale mówi pan to jako były minister rolnictwa, a gdy pan był ministrem, a premierem Ewa Kopacz, to o protestach na drogach mówiła twardo: "Nie pozwolę na łamanie prawa. Drugiej Samoobrony nie będzie". Zupełnie tak, jak dziś mówi minister Ardanowski.



Myślę, że nie do końca, natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że dzisiejszy protest był w mojej ocenie protestem przez pana Kołodziejczaka źle adresowanym, bo sam Kołodziejczak rano w jednym z mediów powiedział, że idą do osoby ostatniej, która mogłaby rolnikom pomóc. Więc ja go wysyłam...



Tak, przyszli przed Pałac Prezydencki i mówili, że to jest ostatnia nadzieja dla nich.



Idą do ostatniej osoby. Ja bym go wysłał do pierwszej osoby i raczej ten protest powinien być na Nowogrodzkiej albo ewentualnie Alejach Ujazdowskich albo na ul. Świętokrzyskiej przed ministrem finansów.



A pamięta pan, co pan mówił rolnikom, kiedy był pan ministrem rolnictwa i oni blokowali drogi, protestowali? "Niech protestują nawet 3 miesiące, ja się nie ugnę, ja nie ustąpię". Prosił pan, żeby protestujący rolnicy nie utrudniali życia mieszkańcom, bo to nie ich sprawa.

