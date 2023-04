Pytanie, przed którym stoimy, brzmi: czy w nadchodzących latach będziemy mieli więcej czy mniej wolności, więcej czy mniej praw (...). To nie czas na to, by spocząć na laurach, dlatego ubiegam się o reelekcję (...); dokończmy razem tę pracę, wiem, że wspólnie możemy to zrobić - zachęca w nagraniu Biden.

Wybory prezydenckie w USA odbędą się 5 listopada 2024 roku.