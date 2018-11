W Brukseli ruszył unijny szczyt, na którym, podpisana ma zostać umowa z Wielką Brytanią ws. Brexitu. Szef KE Jean-Claude Juncker twierdzi że jego zdaniem, brytyjski parlament zaakceptuje umowę "rozwodową" Wielkiej Brytanii ze Wspólnotą. "To smutny dzień dla UE, choć osiągnięto najlepsze możliwe porozumienie" - powiedział. Premier Mateusz Morawiecki, który również jest w Brukseli zapewniał, że porozumienie ws. Brexitu odzwierciedla wszystkie potrzebne Polsce warunki. W Brukseli są nasi specjalni wysłannicy: Katarzyna Szymańska- Borginion i Paweł Balinowski.

Brytyjska premier w Brukseli na dzień przed niedzielnym szczytem / PAP/EPA / PAP/EPA

Porozumienie ws. Brexitu to konieczny krok do budowania zaufania między UE i Wielka Brytanią; jest ono potrzebne w następnej fazie partnerstwa między obiema stronami - przekonuje główny negocjator Brexitu ze strony UE Michel Barnier. Jak dodał, pracował wraz ze swoim zespołem, by osiągnąć porozumienie, które ma zapewnić uporządkowane wyjście Wielkiej Brytanii z UE.



Jego zdaniem, było to możliwe dzięki pełnej jedności 27 krajów członkowskich i ich zaufaniu. Pracowaliśmy, negocjowaliśmy z Wielką Brytanią - nigdy przeciw niej. Chciałbym również podziękować brytyjskiemu zespołowi - powiedział główny negocjator.



Jak ocenił teraz nadszedł czas, żeby wszyscy wzięli odpowiedzialność za dokończenie tego procesu. To porozumienie to konieczny krok, żeby zbudować zaufanie między Wielka Brytanią i UE. Potrzebujemy go w następnej fazie tego bezprecedensowego i ambitnego partnerstwa. Pozostaniemy sojusznikami, partnerami i przyjaciółmi - zaznaczył Barnier.



W południe w planach jest konferencja szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska i przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera.

W niedzielę w Brukseli zatwierdzona ma zostać umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Podpisana ma też zostać deklaracja polityczna o przyszłych stosunkach między Unią a Wielką Brytanią. Polskę w Brukseli reprezentuje premier Mateusz Morawiecki.



Treść dokumentów ws. Brexutu została już uzgodniona na poziomie negocjatorów oraz wstępnie poparta na poziomie politycznym.



Jest porozumienie

W sobotę udało się osiągnąć porozumienie w sprawie budzących sprzeciw Hiszpanii zapisów dotyczących przyszłego statusu prawnego Gibraltaru. Sprawa ta groziła zablokowaniem umowy o Brexicie przez Hiszpanię. Ostatecznie premier Pedro Sanchez poinformował, że Hiszpania nie ma już zastrzeżeń do umowy.

Gibraltar został zajęty przez Wielką Brytanię w trakcie wojny o sukcesję hiszpańską w 1704 r. i został formalnie przekazany pod zarząd Londynu na mocy traktatu pokojowego z Utrechtu z 1713 r., stając się oficjalnie brytyjską kolonią w 1830 roku. Jego mieszkańcy dwukrotnie odrzucili w referendach z 1967 i 2002 r. możliwość przejścia terytorium pod hiszpańską jurysdykcję. Zarazem jednak w referendum z 2016 r. na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE 96 proc. mieszkańców Gibraltaru opowiedziało się za pozostaniem w Unii, co Hiszpania próbuje teraz wykorzystać, by zmienić status tego terytorium.

Theresa May apeluje do Brytyjczyków o poparcie Brexitu

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May w opublikowanym w sobocie liście otwartym do Brytyjczyków zaapelowała o poparcie dla wynegocjowanego porozumienia z UE w sprawie Brexitu. List ujawniają niedzielne wydania czołowych brytyjskich gazet. W "dramatycznym i bezpośrednim" - jak podkreśla Reuters - apelu do brytyjskiej opinii publicznej, May zwróciła uwagę, że porozumienie "uwzględnia wynik" referendum z 2016 r., w którym 52 proc. Brytyjczyków opowiedziało się za opuszczeniem UE."Porozumienie leży w naszym narodowym interesie - dla naszego całego kraju i całego narodu, niezależnie od tego czy głosowałeś(aś) +opuścić+, czy +pozostać" - napisała premier.

W liście brytyjska premier wzywa Brytyjczyków do "nowej ery politycznej jedności" i położenia kresu zażartym sporom po wyjściu kraju z UE 29 marca 2019 r.



"Chcę żeby był to moment odnowy i pojednania dla naszego całego kraju. Musi to być cezura, w której porzucimy na dobre etykiety +opuścić+ i +pozostać+ i będziemy ponownie zjednoczeni" - napisała premier. "Parlament będzie miał taką szansę za kilka tygodni kiedy będzie głosować nad porozumieniem" - podkreśliła.