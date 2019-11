Zorganizowaną grupę przestępczą przemycającą Wietnamczyków z Rumunii na zachód Europy przez Polskę rozbili policjanci z wrocławskiego CBŚP oraz funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. W Polsce zatrzymano 10 osób. Udaremniono przemyt 21 osób.

Jeden z zatrzymanych przez CBŚP / CBŚP

Akcja została przeprowadzona w środę na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Zatrzymano 10 osób - 9 Polaków i Wietnamczyka. Podczas przeszukania ich miejsc zamieszkania odkryto także miejsce przebywania 21 Wietnamczyków. Działania polskich służb pozwoliły też na zatrzymanie 13 osób zamieszanych w przemyt w Niemczech i na Wyspach Brytyjskich.

Cudzoziemców przewożono w specjalnych skrytkach w ciężarówkach. Skrytki te były umieszczone za przewożonym towarem i nie dawały ukrytym w nich osobom możliwości samodzielnego wydostania się. Podróż w skrajnie ciężkich warunkach trwała kilkadziesiąt godzin. Członkowie grupy przewozili również cudzoziemców w wypożyczonych kamperach.

"Podróż" kosztowała nawet 20 tys. dolarów

Wśród zatrzymanych jest Wietnamczyk / CBŚP





Wszystko wskazuje na to, że grupa przestępcza działała na terenie całej Europy. Jej członkowie organizowali kanały przerzutowe cudzoziemcom rozpoczynające się w Rumunii, poprzez Polskę aż do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Za taką "podróż" każdy z obywateli Wietnamu miał zapłacić od 6,5 do 20 tys. dolarów.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że przerzut cudzoziemców odbywał się etapami. Polska była miejscem, gdzie przemycane osoby przebywały w oczekiwaniu na transport do miejsca docelowego.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która organizowała cudzoziemcom przekraczanie granicy RP wbrew obowiązującym przepisom. Dodatkowo jedna osoba usłyszała zarzut kierowania tą grupą.

Niewykluczone są kolejne zatrzymania, także na terenie Unii Europejskiej.

Zatrzymania członków gangu przemytników ludzi CBŚP