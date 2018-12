W piątek artyści, politycy i mieszkańcy Śląska pożegnali Kazimierza Kutza. Wybitny reżyser filmowy został pochowany na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach. Tego dnia napłynęły ważne informacje z Sejmu: ten uchwalił ustawę obniżającą akcyzę na energię elektryczną, opłatę przejściową oraz ustalającą ceny energii na poziomie z 30 czerwca 2018 roku. Tragiczne doniesienia ze świata: w Egipcie doszło do zamachu bombowego na autobus turystyczny. Co jeszcze działo się w piątek? Przygotowaliśmy podsumowanie dnia!

Wystarczył dzień i ustawa ws. prądu przyjęta przez Sejm

Wynik głosowania w Sejmie

W piątek przed godziną 19 Sejm uchwalił ustawę obniżającą akcyzę na energię elektryczną. Stało się to, po drugim czytaniu rządowego projektu. Wcześniej, ustawą ws. prądu zajmowały się sejmowe komisje finansów publicznych oraz energii i skarbu. Została ona przyjęta bez głosu sprzeciwu. Według opozycji rządowy pomysł to kreatywna księgowość. Premier Mateusz Morawiecki twierdzi natomiast, że rząd pokazuje determinację do walki o niskie ceny energii w okolicznościach niesprzyjających. W głosowaniu w Sejmie uczestniczyło 409 posłów. Za było 389, trzech zagłosowało przeciw, a 17 posłów wstrzymało się od głosu. Sejm odrzucił wszystkie zgłoszone przez opozycję w drugim czytaniu poprawki.



Przez kilka godzin ustawą ws. prądu zajmowały się też sejmowe komisje finansów publicznych oraz energii i skarbu państwa.



Dzwon Zygmunt upamiętnił bp. Tadeusza Pieronka

W samo południe w Krakowie przez 8 minut bił dzwon Zygmunt, by upamiętnić zmarłego kanonika Kapituły Metropolitalnej na Wawelu biskupa Tadeusza Pieronka. Znajdujący się w katedrze na Wawelu dzwon bije podczas świąt kościelnych i w najważniejszych dla Polaków chwilach. Rozbrzmiewa także ku czci zmarłych kanoników i proboszczów kapituły metropolitarnej na Wawelu oraz w dniu powoływania nowych duchownych tej kapituły.

Dzwon Zygmunt zabił, by uczcić pamięć bp. Tadeusza Pieronka

Od godz. 14.00 w piątek w domu arcybiskupów krakowskich przy ul. Franciszkańska 3, na parterze pod krzyżem, wystawiona będzie księga kondolencyjna. Słowa pożegnania można do niej wpisywać codziennie od godz. 8.00 do godz. 17.00.

Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Tadeusza Pieronka odbędą się w środę i czwartek. Na środę w katedrze wawelskiej zaplanowano nieszpory o godz. 16.00, a o 16.30 - mszę św. W czwartek o godz. 16.00 odbędzie się msza św. i pochówek w krypcie biskupów w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie.

Pogrzeb Kazimierza Kutza

Pogrzeb Kazimierza Kutza

Artyści, politycy i mieszkańcy Śląska pożegnali Kazimierza Kutza. Wybitny reżyser filmowy zmarł 18 grudnia. Miał 89 lat. Dziś został pochowany na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.

Czesław Jerzy Małkowski uniewinniony od zarzutu gwałtu. Prokurator zaskoczona wyrokiem

Czesław Jerzy Małkowski jest niewinny - taki wyrok ws. głośnej seksafery w Olsztynie wydał tamtejszy sąd rejonowy. Były prezydent Olsztyna oskarżony był m.in. o gwałt na urzędniczce.

Wyrok uniewinniający Małkowskiego sąd uzasadniał przez trzy godziny. Działo się to za zamkniętymi drzwiami, więc treść uzasadnienia nie jest znana.

Po rozprawie autorka aktu oskarżenia prok. Iwona Kruszewska przyznała, że jest zaskoczona decyzją sądu i że jej ocena zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego różni się od oceny sądu.

Dlatego będę namawiała prokuratora okręgowego w Białymstoku do wystąpienia o pisemne uzasadnienie wyroku i wywiedzenie w tej sprawie apelacji - zapowiedziała.

Czesław Jerzy Małkowski gmach sądu opuścił bez słowa, nie odpowiadając na pytania dziennikarzy. Wyrok skomentował jedynie we wpisie na Facebooku:

Cytat Szanowni Olsztynianie, serdecznie dziękuję wszystkim Wam, którzy okazywaliście mi tak liczne wsparcie w tej sprawie. Zawsze powtarzałem - jestem niewinny. Dziś potwierdził to niezawisły sąd. Pragnę szczególnie podziękować mojej Rodzinie oraz przyjaciołom, którzy zawsze stali u mojego boku. Czesław Jerzy Małkowski

Seksafera w Olsztynie wybuchła, przypomnijmy, 10 lat temu i podzieliła mieszkańców miasta.

Egipt: Eksplozja w autobusie turystycznym. Do wybuchu doszło w pobliżu piramid

Zamach w Gizie

Co najmniej dwie osoby zginęły w zamachu bombowym na autobus turystyczny w egipskiej Gizie. Do ataku doszło w pobliżu zespołu piramid.



Krakowski sąd wydał wyrok ws. bulwersującego niemieckiego serialu "Nasze matki, nasi ojcowie"

Sąd Okręgowy w Krakowie przyznał rację żołnierzom AK i nakazał producentom serialu "Nasze matki, nasi ojcowie" umieszczenie przeprosin zarówno w telewizji polskiej jak i niemieckiej, na stronie producentów oraz zapłatę 20 tys. zł zadośćuczynienia.

"Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso": Agnieszka Pomaska znów wygrała w sądzie z byłą radną PiS

Agnieszka Pomaska kolejny raz wygrała w sądzie z Anną Kołakowską. Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok niższej instancji dotyczący głośnego internetowego wpisu byłej gdańskiej radnej PiS o posłance PO: "Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso". Sąd uznał, że Kołakowska znieważyła Pomaską, i skazał ją na 1000 złotych grzywny.

W długim uzasadnieniu, w którym nie brakowało elementów poetycko-literackich, SA tłumaczył, dlaczego Kołakowska znieważyła Pomaską, a nie jedynie skrytykowała.

Czy można powiedzieć o człowieku: "coś"? Proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie samemu. To już jest pierwszy element zniewagi - mówił w uzasadnieniu wyroku przewodniczący składu sędziowskiego Krzysztof Noskowicz.

Jako "ciężką zniewagę" określił natomiast nawiązanie do praktyki z czasów niemieckiej okupacji golenia na łyso kobiet uznawanych za kolaborantki.

To jest nawiązanie do powszechnie znanych faktów golenia kobietom głów w czasie II wojny światowej: te kobiety, które zadawały się z Niemcami, uznawane były za kolaborantki. Bliskość z wrogiem była często utożsamiana ze zdradą własnego narodu. Czyli mamy sytuację, w której Agnieszkę Pomaską trzeba "ogolić na łyso" i potraktować jako prostytutkę. To już jest ciężka zniewaga - mówił sędzia Noskowicz.

Wyjaśnienia byłej radnej PiS Anny Kołakowskiej, która - jak przypomniał - miała tłumaczyć, że miała na myśli "coś zupełnie innego", sędzia Krzysztof Noskowicz nazwał wprost... krętactwem.

Po lewej: posłanka PO Agnieszka Pomaska po odczytaniu wyroku w procesie ws. wpisu "Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso" w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, marzec 2018. Po prawej: radna PiS Anna Kołakowska przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku, lipiec 2018

Jest areszt dla kierowcy, który na pasach śmiertelnie potrącił dwie osoby

Na trzy miesiące sąd aresztował 23-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Mężczyzna był trzeźwy, ale pod wpływem środków odurzających. Grozi mu do 12 lat więzienia. Do wypadku doszło w ostatni wtorek przed godziną 22.00 na przejściu dla pieszych na ul. 29 Listopada w Kutnie.



Wisła Kraków wciąż bez pieniędzy od nowych inwestorów. Do północy powinni przelać na konto klubu 12 mln zł

Wisła Kraków wciąż bez pieniędzy od nowych inwestorów.

Przypomnijmy, Francuz kambodżańskiego pochodzenia Vanna Ly i Szwed Mats Hartling zobowiązali się do przelania na konto klubu 12 milionów złotych: termin wyznaczono na dzisiaj na godzinę 23:59.

Do godziny 20:00 - jak informował Paweł Pawłowski z redakcji sportowej RMF FM - przelew nie dotarł, choć klub otrzymał od związanego z inwestorami tymczasowego prezesa Adama Pietrowskiego zapewnienie, że dzisiaj pieniądze wyjdą z banku, w którym inwestorzy mają konto. Potwierdzenia wykonania tej transakcji klub jednak nie otrzymał.

Co więcej, Wisła nie zapłaciła miastu 123 tysięcy złotych za wynajem stadionu na ostatni mecz z Lechem Poznań. Termin minął o północy z 27 na 28 grudnia.

Niezwykły rozbłysk nad Nowym Jorkiem. Spowodował go wybuch

Zeszłej nocy w Nowym Jorku doszło do wybuchu w stacji elektroenergetycznej, czyli miejscu, w którym dochodzi do rozdziału i przetwarzania energii elektrycznej. Skutkiem eksplozji było niesamowite, niebieski rozświetlenie nieba, które wprawiło nowojorczyków w konsternację.



Niebo nad Nowym Jorkiem rozbłysło na niebiesko. Wybuchła stacja elektroenergetyczna w Queens