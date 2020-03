Stany Zjednoczona i Europa to dwa największe ogniska epidemii. W tych dwóch miejscach codziennie odnotowuje się skokowe wzrosty liczby nowych przypadków zakażenia koronawirusem i zgonów przez niego spowodowanych. Wczoraj we Włoszech liczba osób zmarłych wzrosła do ponad 10 tys., dramatyczne dane płyną też z Nowego Jorku. Prezydent Donald Trump uznał jednak, że objęcie stanu kwarantanną nie jest konieczne. W Polsce w ciągu doby poinformowano o 249 nowych zachorowaniach. WHO ostrzega, że koronawirus rozprzestrzenił się również „w dziesiątkach” krajów afrykańskich.

W Polsce w ciągu wykryto 249 nowych zachorowań. Dwie osoby zmarły.





Liczba zgonów spowodowanych koronawirusem we Włoszech osiągnęła poziom 10 tys. Tylko ostatniej doby z powodu COVID-19 odnotowano 889 zgonów.





W Stanach Zjednoczonych zmarło niemowlę zakażone koronawirusem.





Chińskie władze poinformowały o 45 nowych przypadkach zakażenia wirusem. 44 z nich to przypadki "zaimportowane".





Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że zmiany w Kodeksie wyborczym wprowadzone przez posłów zostaną usunięte przez Senat.





Dziś odbędzie się rozmowa kandydatów na prezydenta. "Wszystkie rozwiązania są możliwe" - stwierdził szef PO Borys Budka w rozmowie z TVN24.





Dyrektor medyczny angielskiego oddziału brytyjskiej służby zdrowia stwierdził, że jeśli liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii będzie mniejsza niż 20 tys., to będzie można uznać to za sukces.







07:47

143 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w niedzielę w Tajlandii, co oznacza, że od początku pandemii Covid-19 zaraziło się 1 388 osób - poinformował rzecznik rządowego centrum ds. sytuacji związanej z Covid-19 (CCSA).







07:44

Hiszpańscy policjanci oddali hołd zmarłemu koledze, Jesusowi Gayoso, który zmarł na COVID-19, chorobę wywołaną koronawirusem Hiszpańscy policjanci oddali hołd zmarłemu koledze, Jesusowi Gayoso, który zmarł na COVID-19, chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. Funkcjonariusze utworzyli na ulicach miasta Logrono w północnej Hiszpanii straż honorową, zaledwie kilka godzin po jego śmierci. Zobaczcie!





07:36

Wczoraj do wybrzeży Los Angeles dotarł statek-szpital amerykańskiej marynarki wojennej. Zobaczcie, jak jest wyposażony.







06:53

We Włoszech w czasach pandemii koronawirusa do kościoła można chodzić tylko przy okazji wyjścia do pracy lub na zakupy czy do apteki - takie zalecenie wydało MSW. Wyjaśniło, że chodzi o to, by maksymalnie ograniczyć przemieszczanie się.





06:50

Arabia Saudyjska po raz kolejny zaostrzyła ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. W sobotę na czas nieokreślony zawiesiła wszystkie międzynarodowe połączenia lotnicze i dotyczy to zarówno linii państwowych, jak i prywatnych.







06:45

Donald Trump oświadczył w sobotę, że Nowy Jork nie wymaga kwarantanny z powodu pandemii koronawirusa. Wcześniej prezydent USA mówił, że rozważa objęcie kwarantanną stanów Nowy Jork i New Jersey oraz części Connecticut.







06:43

Łącznie ponad 2 tys. osób zakażonych koronawirusem zmarło do tej pory w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych przedstawionych w sobotę w raporcie Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Oznacza to, że liczba zgonów podwoiła się w USA w niecałe trzy doby i obecnie wynosi 2010.





06:40

Żona kanadyjskiego premiera Justina Trudeau, Sophie Gregoire Trudeau, poinformowała w sobotę, że została wyleczona z choroby Covid-19. Zakażenie koronawirusem stwierdzono u niej 12 marca.







06:35



Gubernator stanu Illinois w USA J.B. Pritzker poinformował, że z powodu zakażenia koronawirusem zmarło w tym stanie niemowlę - podał w sobotę "The New York Times". To pierwszy na świecie przypadek śmierci tak małego dziecka z powodu choroby Covid-19.





06:28

Koronawirus rozprzestrzenił się w dziesiątkach z 47 krajów Regionu Afryki według podziału Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dotąd zanotowano tam 2650 zakażeń i 49 zgonów - napisał w sobotę na Twitterze szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.





06:25

W ciągu ostatniej doby na Ukrainie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła o 46, do 356 - poinformowało w sobotę wieczorem ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. Dotąd dziewięć osób chorych na Covid-19 zmarło, a pięć wyzdrowiało.