"To jest pragmatyczne i adekwatne do sytuacji rozwiązanie. Mamy sytuację trudną i trzeba reagować" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Stanisław Karczewski, pytany przez Roberta Mazurka o to, co sądzi o poprawkach do Kodeksu wyborczego, wniesionych w nocnym głosowaniu Sejmu przez PiS. Jak przypomniał Robert Mazurek – w 2017 roku PiS przegłosował ustawę, w której z Kodeksu wyborczego została wykreślona możliwość głosowania korespondencyjnego, uważając, że może to zwiększać ilość nieprawidłowości. "Jednak teraz mamy sytuację zupełnie inną. Zmusza nas do ekstraordynaryjnych zachowań. Uważam to za dobre rozwiązanie" – komentował Karczewski.

