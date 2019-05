PiS - 45,38 proc.; Koalicja Europejska - 38,47 proc., Wiosna 6,06 proc. - takie są oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego po obliczeniu 100 proc. głosów. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły 5-proc. progu wyborczego. Była to rekordowa frekwencja - podkreśla PKW. 26 maja 2019 roku Polscy brali dział w eurowyborach po raz czwarty w historii.

14:56

PKW po obliczeniu 100 proc. głosów podała, że frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 45,68 proc.

14:50

Z Koalicji Europejskiej do PE dostali się: Kopacz, Sikorski, Cimoszewicz, Huebner, Belka, Miller, Halicki, Adamowicz, Kalinowski, Hetman, Lewandowski, Thun, Buzek, Ochojska, Liberadzki, Arłukowicz.

14:47

Z Wiosny do PE dostali się: Robert Biedroń, Sylwia Spurek i Łukasz Kohut.

14:45

Z PiS do PE dostali się m.in.: Fotyga, Karski, Jurgiel, Saryusz-Wolski, Czarnecki, Bielan, Kuźmiuk, Legutko, Waszczykowski, Szydło, Brudziński, Rafalska, Kempa, Zalewska, Mazurek, Kopcińska, Kruk, Jaki i Poręba.

14:44

Uwzględniając liczbę oddanych głosów w poszczególnych okręgach wyborczych największy odsetek głosów wśród kandydatów Prawa i Sprawiedliwości - 36,97 proc. zdobył w niedzielę europoseł Tomasz Poręba - wynika z zestawienia sztabu wyborczego PiS. Poręba, który kandydował do PE w okręgu podkarpackim, otrzymał 276 tys. 14 głosów.

Tuż za nim znalazła się wicepremier Beata Szydło startująca w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. W skali kraju otrzymała największą liczbę głosów - 525 tys. 811, to oznacza, że zagłosowało na nią 30,2 proc. głosujących w tym okręgu.

Na trzecim miejscu uplasowała się rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Uzyskując w okręgu lubelskim 204 tys. 693 głosów oznacza poparcie na poziomie 27,67 proc.

14:42

PKW po obliczeniu 100 proc. głosów przekazała podział mandatów do PE:

- PiS zdobył 27 mandatów

- Koalicja Europejska - 22

- Wiosna - 3.

14:38

PKW po obliczeniu 100 proc. głosów podała następujące wyniki wyborów do PE: PiS - 45,38 proc.; KE - 38,47 proc.; Wiosna - 6,06 proc.; Konfederacja - 4,55 proc.; Kukiz'15 - 3,69 proc.; Lewica Razem - 1,24 proc.

14:25

13:14

W efekcie wyborów do Parlamentu Europejskiego jest w nim proeuropejska większość. Oznacza to, że w nowej kadencji możemy liczyć na konstruktywny i zaangażowany europarlament - oświadczył rzecznik KE Margaritis Schinas. Wynik wyborów europejskich jest namacalnym dowodem na to, że europejska demokracja żyje i ma się dobrze - dodał.

Jak powiedział, w tych wyborach osiągnięta została najwyższa frekwencja w ciągu 20 lat.

13:10

Prezydent Andrzej Duda podziękował Polakom za udział w eurowyborach. Jak powiedział, frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego była "fenomenalnie wysoka. Bardzo dziękuję Polakom za wielką odpowiedzialność, którą na siebie wzięli - oświadczył w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Są zwycięzcy, którzy otrzymali mandaty i z całego serca im gratuluję. Proszę, żeby godnie reprezentowali Polskę w Parlamencie Europejskim, ale przede wszystkim, aby dbali o interesy naszego kraju i nas - mówił.

12:57

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w niedzielę. Polacy wybierali 52 europosłów spośród 866 kandydatów.