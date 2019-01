IMGW wydał we wtorek po południu ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem oraz intensywnymi opadami śniegu. Drugi stopień zagrożenia intensywnymi opadami śniegu obowiązuje w części woj. dolnośląskiego.

Zamieć śnieżna na drodze krajowej nr 28 w Kuźminie / Darek Delmanowicz / PAP

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązują w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego oraz w zachodnich powiatach woj. mazowieckiego. Podobnie jest we wschodniej i centralnej części woj. łódzkiego, zachodniej i centralnej części woj. świętokrzyskiego, całej wschodniej części woj. śląskiego i zachodniej oraz centralnej części woj. małopolskiego.

W tych rejonach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie około 0 st., przy gruncie max. -3 st.



W południowych powiatach woj. śląskiego i małopolskiego oprócz oblodzenia obowiązuje alert pierwszego stopnia dotyczący intensywnych opadów śniegu. Alert ten obowiązuje też we wszystkich południowych, przygranicznych powiatach woj. dolnośląskiego, przy czym drugi stopień zagrożenia w powiatach: lwóweckim, i jeleniogórskim oraz Jeleniej Górze.



Drugi stopień zagrożenia oznacza, że mogą wystąpić opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach poniżej 500 m n.p.m. od 15 cm do 30 cm, powyżej 500 m n.p.m. od 20 cm do 35 cm, miejscami do 50 cm.