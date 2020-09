Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Adam Lipiński wkrótce trafi do zarządu Narodowego Banku Polskiego - ustalili nieoficjalnie reporterzy RMF FM. Z naszych informacji wynika, że nominacja dla byłego bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego, została podpisana przez prezydenta.

Adam Lipiński trafi do zarządu NBP / Leszek Szymański / PAP

Nominacja dla Adama Lipińskiego oznacza jednak, że będzie musiał przestać być wiceprezesem PiS. Będzie też musiał pożegnać się z mandatem posła. W zamian czeka go jednak m.in. pensja rzędu około 50 tysięcy złotych miesięcznie.



To nie jedyna nominacja do zarządu NBP. Ma do niego również trafić społeczna doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy: Marta Gajęcka, która jest członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Zarówno ona - jak i Adam Lipiński - w rozmowach telefonicznych, nie chcieli odnieść się do sprawy. Jak ustaliliśmy, nominacje zostały podpisane niedawno. Mogły jeszcze oficjalnie nie dotrzeć do samych zainteresowanych.



Kadencja w zarządzie NBP trwa sześć lat. Adam Lipiński oraz Marta Gajęcka mają pełnić funkcje: jedno od listopada a drugie od stycznia.