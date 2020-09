Kinga Duda jest społecznym doradcą swojego ojca - prezydenta Andrzeja Dudy. Z informacji na stronie prezydenta wynika, że na doradcę została powołana w sierpniu tego roku.

Informację o powołaniu Kingi Dudy na społecznego doradcę prezydenta podał na Twitterze dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Mamy polską Ivankę Trump. Kinga Duda została oficjalnym doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. Podkreślam - społecznym - czyli bez pensji - napisał Berenda. Jako źródło tej informacji wskazał oficjalną stronę internetową prezydenta.

Informację podawali też inni internauci, m.in. zamieścił ją rysownik satyryczny Cezary Krysztopa. Po jego wpisie na Twitterze informację potwierdził prezydent Andrzej Duda, który napisał: "Dziękuję i potwierdzam. "Doradca społeczny" to wolontariusz. Nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia z tytułu tej funkcji".

"Prezydent Duda dołączył do programu nepotyzm+. Swoją drogą czy naprawdę nie było roboty dla panny Agaty po tylu kursokonferencjach, praktykach i studiach prawniczych?" - napisał natomiast Tomasz Sommer z "Najwyższego Czasu". W odpowiedzi prezydent Andrzej Duda skorygował: "Agata (moja Żona) serdecznie Pana pozdrawia i delikatnie sygnalizuje, że jest germanistką i nauczycielką, a obecnie wolontariuszką (jako Pierwsza Dama). Zwraca też uwagę, że mamy 25 letnią Córkę (Kingę), więc nie jest już panną".





Kinga Duda: Nikt nie zasługuje na to, żeby być obiektem nienawiści, absolutnie nikt

Po zwycięskiej II turze wyborów, podczas wieczoru wyborczego Andrzeja Dudy w Pułtusku, wśród przemawiających była m.in. Kinga Duda. Oczywiście musimy poczekać na oficjalne wyniki wyborów, ale wiem, że jeżeli za kilka dni okaże się, że tata wygrał wybory, to wiem, że będzie dobrze wykonywał swoje zadanie, bo jest dobrym człowiekiem, który kocha ludzi i kocha ten kraj i zrobi wszystko, żeby było dla Polski jak najlepiej - stwierdziła.

Jednak niezależnie od tego, kto wygra te wybory, chciałabym zaapelować do państwa, żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego w co wierzymy, jakie mamy kolor skóry, jakie mamy poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo popieramy, wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek. Nikt nie zasługuje na to, żeby być obiektem nienawiści, absolutnie nikt. Szanujmy się - dodała Duda.

Jakie wykształcenie ma Kinga Duda?

Na stronie Prezydenta RP jest informacja, że Kinga Duda została powołana na doradcę społecznego w sierpniu 2020 roku. W jej biogramie podano, że jest "prawniczką, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa amerykańskiego na CUA Columbus School of Law w Waszyngtonie".

Wpis nt. Kingi Dudy zamieszczony na stronie Kancelarii Prezydenta / Zrzut ekranu





Ponadto podkreślono, że Duda jest "uczestniczką licznych międzynarodowych konkursów z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR)", a "w czasie studiów pełniła funkcję przewodniczącej Koła Naukowego Postępowania Cywilnego TBSP UJ" (Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego - PAP).

"Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych krajowych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych, a także Parlamencie Europejskim. Jako wolontariuszka uczestniczyła w pracach Biura Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP, gdzie wspierała również prace legislacyjne" - napisano w informacji. Dodano też, że Duda specjalizuje się "w międzynarodowym arbitrażu handlowym i inwestycyjnym oraz prawie prywatnym międzynarodowym".

Kinga Duda pochodzi z Krakowa. Ma 25 lat.