Synoptycy ostrzegają przed intensywnym śniegiem oraz silnym mrozem. Na Dolnym Śląsku oraz w województwie opolskim temperatura może spaść do -18 st. Celsjusza. Alerty meteorologiczne będą obowiązywały do godz. 9 we wtorek. Jeżeli nie musicie, lepiej zrezygnujcie z jazdy samochodem. Warunki na drogach - fatalne!

Poniedziałkowy wypadek na A6, gdzie zderzyło się 10 pojazdów / Marcin Bielecki / PAP

Niemal w całym kraju, z wyjątkiem południowej części Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Górnego Śląska, Kielecczyzny i Małopolski, pada intensywny śnieg - informuje IMGW. Miejscami silny wiatr tworzy wysokie zaspy. Synoptycy ostrzegają również przed silnym mrozem i marznącymi opadami.





Aktualne ostrzeżenia IMGW

Na północy i w środkowej Polsce obowiązują alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i ostrzeżenia o zamieciach śnieżnych. W tych regionach synoptycy przewidują wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. W niektórych miejscach może spaść od 10 cm do 14 cm śniegu. Jak zaznaczają synoptycy z IMGW, strefa opadów będzie przemieszczać się z południa na północ regionu.

IMGW ostrzega dodatkowo przed silnym mrozem, który może wystąpić na Dolnym Śląsku i w województwie opolskim, gdzie temperatura może spaść do -18 st. Celsjusza, z kolei w dzień słupki rtęci mogą pokazać około -9 st. C. Alerty meteorologiczne będą obowiązywały do godz. 9 we wtorek.

Synoptycy ostrzegają również mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny przed marznącymi opadami.



Prognoza długoterminowa na cały tydzień

Najbliższy tydzień przyniesie pogłębienie zimowych warunków. Należy spodziewać się mrozu, którego odczuwalność pogłębią intensywne podmuchy wiatru i zamiecie.



Tydzień przyniesie pogłębienie zimowych warunków nad Polską. Będzie bardzo mroźno, miejscami wystąpią też silne śnieżyce. Należy spodziewać się też przeważnie dużej ilości zachmurzenia, a często też porywistego wiatru, powodującego nie tylko zawieje i zamiecie śnieżne, ale jeszcze bardziej obniżającego odczuwalną przez nas temperaturę powietrza - przekazał synoptyk IMGW Szymon Ogórek.



Miejscami, głównie na wschodzie i w centrum, spadnie do 15 cm śniegu. Opadom będzie towarzyszyć silny, porywisty wiatr, powodujący zamiecie śnieżne.



Na południu i południowym wschodzie opady śniegu przejdą w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Warunki na drogach będą bardzo złe - przestrzega synoptyk.



Wtorek, 9.02.2021

We wtorek, zarówno w nocy jak i w ciągu dnia, synoptycy przewidują słabnące opady śniegu, występujące głównie na wschodzie oraz północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od -10 do -5 st. C. Na północy okresami możliwy porywisty wiatr.



Mapa pogodowa / INTERIA.PL

Środa, 10.02.2021

Synoptycy prognozują, że w środę śnieg spadnie tylko na południu kraju, w drugiej połowie dnia. Nadal jednak utrzymywać ma się mróz, od -13 st. C na Suwalszczyźnie do -7 st. C na zachodzie i -5 st. na wschodzie.



Mapa pogodowa / INTERIA.PL

Czwartek, 11.02.2021, Tłusty Czwartek

Intensywne opady śniegu mają powrócić w czwartek.

Najprawdopodobniej czeka nas kolejna śnieżyca, która obejmie południe, wschód, a także częściowo centrum Polski. Śnieg będzie padał ponownie przy porywistym wietrze, powodującym zawieje i zamiecie śnieżne - przekazał Szymon Ogórek. Na południowym wschodzie synoptycy nie wykluczają powrotu marznących opadów deszczu i gołoledzi. Temperatura spadnie poniżej 10 stopni na minusie, ale odczuwalna ma być jeszcze niższa.

Mapa pogodowa / INTERIA.TV

Piątek, 12.02.2021

W piątek opady śniegu mają przemieszczać się w kierunku wschodnim, poza granice kraju. Nadal należy spodziewać się intensywnego wiatru oraz mrozu, od -10 st. C na wschodzie i południu, do 0 st. Wybrzeżu.



Mapa pogodowa / INTERIA.PL

Sobota, 13.02.2021

Weekend ma być mroźny z okresowymi opadami śniegu.

Nocami temperatura może obniżać się nawet poniżej -20 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, zwiększający odczucie chłodu - przestrzega Szymon Ogórek z IMGW.

Mapa pogodowa / INTERIA.PL

Niedziela, 14.02.2021, Walentynki

Mapa pogodowa / INTERIA.PL

Prognozy na kolejny tydzień również nie są optymistyczne. Od 15 do 21 lutego nadal w Polsce ma utrzymywać się mróz.

