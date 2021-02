Wielkimi krokami zbliżają się Walentynki. Zapewne wielu z nas zastanawia się, co kupić chłopakowi czy dziewczynie z tej okazji. Jednym z najpopularniejszych prezentów, zwłaszcza dla pań, są kwiaty. Tu jednak mogą pojawić się kolejne pytania - jakie i ile?

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Walentynki, święto zakochanych, czy też dzień miłości, przypadają 14 lutego. Ten zwyczaj choć ma swoje początki w religii katolickiej, 14 lutego wspominamy bowiem świętego Walentego, to stał się popularny na świecie za sprawą kultury zachodniej, zdominowanej przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

Walentynki charakteryzują się tym, że nie są sformalizowane. Możemy obchodzić je tak, jak chcemy - wysyłać drugiej połówce romantyczne listy, wybrać się na spacer, czy przygotować kolację przy świecach. Możliwości jest mnóstwo! Wielu z nas stawia jednak na klasykę, czyli... kwiaty.



Pomysł na prezent zatem już mamy. Pozostała kwestia jego realizacji. O czym należy pamiętać wybierając odpowiednie kwiaty?



Powinniśmy postawić przede wszystkim na klasykę, czyli czerwone róże. Jednak nie stronimy od koloru amarantowego, bo ten zbliżony jest wizualnie do czerwieni - podpowiada Magdalena Lasocka, flosystka z Łodzi.

Warto zatem postawić na prostotę. Aby sprawić radość ukochanej często wystarczy kilka róż przewiązanych czerwoną tasiemką i kilka zielonych liści, stanowiących dodatkową ozdobę.

Jeżeli ukochana z pewnych względów nie lubi czerwonych róż, to mimo że są to Walentynki - a ich znakiem rozpoznawczym jest czerwona róża - to ten pan powinien wybrać jej ulubioną, np. zieloną eustomę, którą sobie ukochała - zaznacza jednak Magdalena Lasocka.



Wystrzegajmy się też sztucznych dodatków typu: perełki, druciki, koraliki czy jakieś inne sztuczne materiały. To już nie jest fajne. Teraz przede wszystkim liczy się natura - dodaje.



O tym koniecznie trzeba pamiętać

W kolorze i formie możemy postawić na dowolność. Jest jednak pewna kwestia, o której podczas wybierania kwiatów dla chłopaka lub dziewczyny na Walentynki, koniecznie powinnyśmy pamiętać.



Nie dajemy kwiatów, których jest parzysta liczba. Liczba parzysta, jako skończona, jest zarezerwowana dla zmarłych, bo ich życie się skończyło - zaznacza florystka.

Kwiaty dla mężczyzny?

Kwiaty nie są odpowiednim prezentem dla mężczyzn? Bzdura! Panów także można w ten sposób obdarować i mamy na to kilka pomysłów.



Czerwone róże, również goździkowe serca będą na miejscu. Często panie wybierają też kwiatek doniczkowy, przepasany czerwoną kokardką z czerwonym serduszkiem na patyczku i wyznaniem miłosnym - wskazuje florystka.

Kwiaty - prezent na Walentynki nie tylko dla dziewczyny czy chłopaka

Walentynki to okazja do obdarowania nie tylko drugiej połówki. W końcu to święto miłości pod różnymi postaciami.



Czerwony to również miłość matki do córki, matki do syna czy siostry do brata. Czerwony to szeroko pojęta miłość. Biały to niewinność; różowy - przyjaźń; fiolet - zaduma; zielony - nadzieja. Warto dawać bukiety w kolorze zielonym komuś, kto stracił nadzieję albo jest smutny - wtedy to będzie symbol nadziei na lepsze jutro. Żółty to zazdrość, rozstanie - mówią niektórzy, więc teoretycznie powinniśmy wystrzegać się tego koloru, ale nawiązując do kwiatów mamy takie pojęcie jak róże herbaciane. A jaka to jest róża herbaciana? Trudno określić ten kolor, bo niektórzy uważają, że są to te żółte róże a inni, że pomarańczowe, brzoskwiniowe, łososiowe, aż po takie ceglasto-czerwone - wskazuje Magdalena Lasocka.



Warto przede wszystkim obdarowywać się kwiatami na co dzień, nie tylko w Walentynki. Nawet niewielki bukiecik czy pojedynczy tulipan może sprawić obdarowywanej osobie bardzo dużo radości.



Na koniec mała wskazówka. Sprawdziliśmy dla was, z jakimi uczuciami wiążą się konkretne odmiany kwiatów.

Aster biały - poniżenie

Azalia - podziw, wstrzemięźliwość

Begonia - łap okazję

Bez - przytul mnie, zaufanie

Bratek - brak mi Ciebie, zajmujesz moje myśli

Chryzantema - prawda, wdzięczność

Fiołek - moje myśli są z Toba, smutno mi bez Ciebie

Frezja - delikatność, flirt

Gerber - doceniam Cię

Goździk - zadowolenie, podziękowanie

Hiacynt - zabawa

Irys - chcę Ci coś powiedzieć, imponujesz mi

Konwalia - całuj mnie, czystość, tkliwość

Krokus - daj mi siebie, szacunek i miłość

Lilia - czystość intencji, cnotliwość

Margerytka - krzywdzisz mnie

Narcyz - fantazja, obłuda, kłamstwo, egoizm

Niezapominajka - czy mnie pamiętasz?

Orchidea - potajemna miłość

Pierwiosnek - cały jestem Twój

Prymulka - dobrze Ci radzę

Przebiśnieg - przekonaj mnie do siebie

Róża - Ciebie kocham najbardziej, bez Ciebie nie mogę żyć

Słonecznik - adoracja

Stokrotka - zrozumienie, bezbronne serce

Tulipan - szczere intencje

Żonkil - podstęp, zdrada