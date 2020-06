Kilka tysięcy osób nie ma dostępu ciepłej wody na osiedlu Tarchomin w warszawskiej dzielnicy Białołęka. Powód to remont sieci ciepłowniczej. Chodzi w sumie o 360 budynków.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Przerwa w dostawach ciepła trwa od 1 czerwca od godz. 22 w rejonie dzielnicy Tarchomin - informuje Veolia Energia Warszawa.

Ma to związek z pracami nad modernizacją sieci prowadzoną w tych rejonach - wyjaśniła Aleksandra Żurada z firmy Veolia. Wyjaśniła przy tym, że Veolia prowadzi zarówno dostawy ciepła do budynków, jak również odpowiada za podgrzanie ciepłej wody w kranach.

Jeśli więc nie ma dostawy ciepła do budynku, to oznacza, że nie jest dostarczane ciepło do grzejników, ale również nie ma ciepłej wody - wyjaśniła. Przy obecnej pogodzie, jest to więc komunikat, który w szczególności dotyczy braku ciepłej wody w kranie - dodała.



Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest na 3 czerwca na godz. 22.