"Jeśli PiS będzie kontynuowało rządy, mogę zobowiązać się, że będziemy emeryturę plus wypłacać" - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki w internetowej części rozmowy w RMF FM. Gość Krzysztofa Ziemca podkreślał, że "to jest to, na czym skupiamy się w najbliższych miesiącach".

"Nie było na ten temat dyskusji" - mówi gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM premier Mateusz Morawiecki, pytany o ewentualną kandydaturę Donalda Tuska jako szefa KE. "Ta kwestia nie pojawiła się w przestrzeni publicznej" - podkreślił.



Mateusz Morawiecki jako ważny, unijny komisarz? "Mogę to zdementować" - odpowiedział szef rządu. Beata Szydło komisarzem? "Będziemy walczyli o jak najbardziej szerokie i ważne portfolio" - zaznaczył.



Na pytanie kto może zostać szefem Komisji Europejskiej, premier odpowiedział: na ten temat dyskutujemy. Nie chciał jednak ujawnić żadnych nazwisk. Kandydaci wysunięci na te stanowiska nie mają większości - dodał.

Jednocześnie Mateusz Morawiecki podkreślił: Nasze interesy muszą być dobrze chronione.

Spotykamy się w niedzielę. Będziemy dyskutować. Być może wypracujemy stanowisko końcowe. Jeżeli nie, spotkamy się ponownie - tłumaczył.



Pytany o politykę klimatyczną Mateusz Morawiecki zaznaczył: Polska jest za tym, żeby transformacja klimatyczna odbywała się sprawiedliwie.

Robimy wszystko, żeby przywrócić piękno przyrody. Poprawiamy warunki klimatyczne i jakość powietrza. Wdrażamy ogromne programy. Nie mamy sobie nic do zarzucenia - dodał. Rozpoczęliśmy gigantyczne zmiany pro-klimatyczne.



To jest świat postawiony na głowie - tak Mateusz Morawiecki komentuje wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich ws. zatrzymania Jakuba A. Na pytanie: co pan powie RPO szef rządu odpowiada: Powiem, żeby (...) potrafił swoje komentarze przyporządkowywać do różnych sytuacji.

I jak dodał: Chciałbym podziękować funkcjonariuszom za szybkie ujęcie tego mordercy (10-latki z Dolnego Śląska - przyp.red).

Pytany o kwestię taśm Marka Falenty, szef rządu stwierdził, że "zupełnie mnie (Falenta - red.) nie niepokoi". Natomiast bardzo życzyłbym sobie tego, że jeżeli cokolwiek jeszcze ma do ujawnienia, to jest teraz najlepsza okazja do tego, żeby przekazać to prokuratorom - wszystkie informacje - stwierdził.

Jeżeli jest na tym jakikolwiek materiał dowodowy, uzasadnienie, niech to jak najszybciej przekaże - apelował. Nie mam żadnych obaw co do nagrań - zastrzegł Morawiecki dodając, że nie zgadza się z tezą, że państwo nie radzi sobie z sytuacją wokół taśm. "(Falenta - red.) nie do końca wodzi (za nos służby państwa - red.), bo siedzi obecnie w więzieniu" - ocenił.

Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa również o to, czy dojdzie do repolonizacji mediów. Nie ma dzisiaj takich konkretnych planów, ale rzeczywiście ubolewamy nad tym, że przez 30 lat III RP jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że ogromna większość mediów jest w rękach zagranicznych. Francuzi, Niemcy, Włosi - poważne państwa w Europie Zachodniej - na pewno byłyby bardzo niezadowolone z takiej sytuacji - mówił premier. Tymczasem narodowość mediów ma również znaczenie" - dodał gość RMF FM. "Są media, które zachowują się bardziej w porządku, ale są też takie, które ewidentnie mają czynnik narodowości gdzieś z tyłu głowy - ocenił Morawiecki.

Krzysztof Ziemiec: Premier Mateusz Morawiecki, niemal prosto z Brukseli, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie premierze.

Mateusz Morawiecki: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.

Dziękuję za przyjęcie zaproszenia w tym bardzo dla pana pracowitym tygodniu. Dla większości Polaków jest to pewnie czas troszeczkę wolny, bo zaczęły się wakacje. My siedzimy w pięknym, klimatyzowanym studiu, ale być może część naszych słuchaczy jedzie teraz w samochodzie na urlop, gdzie jest gorąco, skwar, upał, oglądają za oknami efekty suszy na polach albo gwałtownych ulew, które zniszczyły, podtopiły pola czy drogi. I ludzie jadą i się zastanawiają: gołym okiem widać zmiany klimatyczne, a Polska hamuje ambitną politykę klimatyczną Europy - dlaczego?

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że my robimy wszystko, żeby przywrócić piękno przyrody, poprawiamy warunki klimatyczne, poprawiamy jakość powietrza. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rok temu z malutkim okładem stwierdził, że nasi poprzednicy prawie nic nie robili w tym względzie. A my rzeczywiście wdrażamy ogromne programy: termomodernizacja, która ma doprowadzić do zmniejszenia emisji (dwutlenku węgla - przyp. RMF), kogeneracyjne źródła, dodatkowo odnawialne źródła, wielkie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim, które już planuje PGE...

Właśnie: "planuje".

No ale to jest proces, kilkuletni proces. Nasi poprzednicy akurat w tym względzie za wiele nie zrobili. Jeśli chodzi o fotowoltaikę - to również w naszej strategii wpisaliśmy.

Czyli w tym obszarze zmian klimatycznych Polska nie tylko nie ma sobie nic do zarzucenia, ale jak pan porówna sytuację dzisiaj do sytuacji 30 lat temu, to jesteśmy jednym z państw najbardziej znacząco redukujących emisję CO2 i poprawiających jakość powietrza.

Zgoda - ale wiemy, że trzeba to zrobić jeszcze bardziej, żebyśmy żyli w świecie, gdzie się da żyć. A Polska to blokuje. 2050 rok to jest daleki horyzont, 30 lat...

Nie, Polska tego nie blokuje - tylko Polska jest za tym, żeby ta transformacja klimatyczna odbywała się sprawiedliwie. Ktoś kiedyś mógł się fantastycznie rozwinąć po II wojnie światowej, nie mając w ogóle na uwadze względów klimatycznych. My dzisiaj jesteśmy państwem nie tak wysoko rozwiniętym jak Francja, która ma energetykę opartą na atomie, czy bardzo bogate Niemcy, albo Skandynawowie, którzy na Półwyspie Skandynawskim mają energetykę opartą na elektrowniach wodnych. My dzisiaj potrzebujemy dobrego pakietu kompensacyjnego i na ten temat rozmawiałem: na ten temat rozmawialiśmy na Radzie Europejskiej i jestem przekonany, że będzie to dla Polski bardzo dobry pakiet.

Na razie zasmucił pan młodą dziewczynę, 13-letnią Ingę, która jest dzisiaj na czołówce jednej z gazet - wczoraj protestowała przed Sejmem z transparentem: "Wakacyjny strajk klimatyczny". Ale zdenerwował pan opozycję: opozycja bardzo ostro wczoraj w Sejmie, kiedy pana nie było, mówiła, że zaciąga pan hamulec, że polityka pana rządu to jest polityka samobójcza, że jest to polityka egoistyczna, że to są egoistyczne interesy rządu polskiego, które stawia pan ponad zdrowie Polaków - już dzisiaj rok w rok wielu Polaków umiera z powodu smogu...

To jest tak, jakby diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwonił. Jeszcze raz powiem, że nasi poprzednicy nie zrobili w tym względzie prawie nic - i to jest zdanie instytucji europejskiej - kropka. Natomiast my rozpoczęliśmy w tym rzeczywiście ogromnym obszarze gigantyczne zmiany proklimatyczne. Będziemy też na pewno robili wszystko, żeby zapłacić za to jak najmniejszy rachunek w porównaniu do państw zachodniej Europy.

To jest trochę tak, jakby najbogatsi ludzie świata powiedzieli, że "teraz podnosimy ceny na bilety kolejowe o 500 procent" - ponieważ oni i tak już latają samolotami.

Nie może być tak, żeby koszty zmian klimatycznych ponosili najbiedniejsi. Ci, którzy się fantastycznie rozwinęli, muszą ponosić największe koszty. A my jednocześnie wskazujemy na to, że jesteśmy tym państwem, które od 1988 roku najbardziej zredukowało emisję CO2: o ponad 30 procent.