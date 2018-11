Warszawski Sąd Okręgowy uchylił wczorajszy zakaz organizacji Marszu Niepodległości w niedzielę 11 listopada w Warszawie. Sąd rozpatrywał odwołanie organizatorów marszu od decyzji prezydent Warszawy.

Wolność zgromadzeń pełni doniosłą rolę w demokratycznym państwie prawa (...) prawo do zgromadzeń jest chronione konstytucją - powiedział w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Michał Jakubowski.

Sąd podkreślił, że władze Warszawy nie udowodniły w wystarczający sposób, że w czasie marszu może dojść "do zagrożenia życia i zdrowia znacznych rozmiarów". Gdyby wykazane było prawdopodobieństwo, że tak może się stać, to dzisiejsza decyzja byłaby inna.

Z decyzji sądu cieszył się Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Po prostu zmiażdżone zostały te dowody, trudno powiedzieć o tym, że to są dowody. Zostały zmiażdżone przez obrońców, adwokatów ze strony Stowarzyszenia Marsz Niepodległości - mówił.

Od dzisiejszego postanowienia sądu w tej sprawie stronom przysługuje zażalenie do sądu apelacyjnego, które należy złożyć w ciągu 24 godzin od wydania postanowienia. Natomiast sąd apelacyjny rozpoznaje zażalenie w ciągu 24 godzin od złożenia pisma.

Prezydent Warszawy: Warszawa już dość wycierpiała przez agresywny nacjonalizm

Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz wydała wczoraj decyzję o zakazie organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości współtworzone przez m.in. Młodzież Wszechpolską, Obóz Narodowo-Radykalny i Ruch Narodowy.

Jako pierwszy powód prezydent Warszawy wymieniła sytuację kadrową w policji. Gronkiewicz-Waltz sugerowała, że policja nie poradzi sobie ze skutecznym zabezpieczeniem zgromadzenia. Tym bardziej, że jak mówi, szef MSWiA Joachim Brudziński od czerwca nie odpowiedział na jej pismo dotyczące setnej rocznicy odzyskania niepodległości i wspólnego zabezpieczania uroczystości tego dnia.

Gronkiewicz-Waltz podawała też argument, że przez rok nie sporządzono nawet aktu oskarżenia wobec osób, które propagowały na marszu faszyzm rok temu. Warszawa już dość wycierpiała przez agresywny nacjonalizm - mówiła prezydent stolicy.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, uzasadniając decyzję o zakazie organizacji Marszu Niepodległości, tłumaczyła też, że rezolucja Parlamentu Europejskiego z października br. w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy wzywa państwa członkowskie do podjęcia kroków przeciwko mowie nienawiści i przemocy.

Dwukrotnie pisałam do ministra (sprawiedliwości Zbigniewa) Ziobry w sprawie delegalizacji ONR (Obóz Narodowo-Radykalny), a wiemy, że przewodniczący marszu jest osobą, która pełni funkcję w pruszkowskim ONR. On zresztą podpisał się pod wnioskiem do wojewody o zorganizowanie tego marszu. Uważam z całą odpowiedzialnością, że nie tak powinno wyglądać stulecie odzyskania niepodległości przez polskie państwo, stąd moja decyzja o zakazie marszu - oświadczyła prezydent stolicy.

Ewa Gawor, szefowa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Warszawy: Jeżeli jest zakaz, nikt nie ma prawa organizować zgromadzenia publicznego TVN24/x-news

Również wczoraj w związku z decyzją prezydent Warszawy o zakazie Marszu Niepodległości doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, podczas którego ustalono, że zostanie zorganizowany "wspólny biało-czerwony marsz", który będzie miał charakter uroczystości państwowej.



Organizacją marszu, który będzie objęty patronatem narodowym przez prezydenta Dudę, zajmuje się rząd. Premier zlecił organizację marszu w dniu 11 listopada Ministerstwu Obrony Narodowej. Szef tego resortu Mariusz Błaszczak zapewnił, że "Wojsko Polskie przygotowuje się bardzo intensywnie do tego, żeby 11 listopada wszystko odbyło się tak jak należy, żeby było bezpiecznie, radośnie, bo taka okoliczność zdarza się raz na 100 lat".



Biało-czerwony marsz wyruszy o godz. 15 z Ronda Dmowskiego i przejdzie na błonia Stadionu Narodowego.



(mpw)