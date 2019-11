Gośćmi Popołudniowej rozmowy w RMF FM są Magdalena Kochan z Koalicji Obywatelskiej i Maria Koc reprezentująca Prawo i Sprawiedliwość. Z paniami senator z obu partii porozmawiamy m.in. o expose premiera Mateusza Morawieckiego.

Magdalena Kochan i Maria Koc / Paweł Supernak, Rafał Guz / PAP

Goście w studiu odpowiedzą też na pytania o dzisiejsze orzeczenie TSUE ws. Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.



Czy niekorzystny dla Polski wyrok oznacza kolejną rewolucję w wymiarze sprawiedliwości?

Marcin Zaborski, RMF FM: W czasie, kiedy posłowie dyskutowali nad expose premiera Morawieckiego w Sejmie, Prawo i Sprawiedliwość wycofało swój projekt dotyczący składek ZUS-owskich. Pani senator, dlaczego?

Maria Koc: Trzeba byłoby się zapytać pana posła Horały, bo wiem, że on się podpisał pod tym wnioskiem do pani marszałek Elżbiety Witek, żeby wycofać ten projekt. No jak się okazuje...



I pani rozumie ten ruch, wycofanie projektu?



Maria Koc: Panie redaktorze, rozumiem... No rozumiem, że nie zdobył akceptacji w obozie Zjednoczonej Prawicy. Myślę także, że głos pana prezydenta, który krytycznie się o tym projekcie wypowiedział, też zaważył, że ten projekt został wycofany, bo skoro...



Ale jeszcze dziś rano twardo broniliście tego projektu, mówiliście, że zagłosujecie za tym projektem, ba, nawet premier Gowin zagłosuje...

