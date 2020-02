W austriackim Tyrolu potwierdzono dwa pierwsze przypadki koronawirusa – podała agencja APA. Z kolei premier Chorwacji Andrej Plenković poinformował o pierwszym przypadku w tym kraju. To także zarazem pierwszy przypadek zainfekowania nowym koronawirusem na Bałkanach.

(zdjęcie ilustracyjne) / Andrea Fasani / PAP/EPA

Jak podaje austriacka gazeta "Kronenzeitung", obie zarażone osoby to 24-latkowie, mieszkańcy Innsbrucka. Obecnie są pod opieką lekarzy z miejscowej kliniki. Jedna z tych osób pochodzi z włoskiej Lombardii. Obecność wirusa z Wuhanu potwierdzono u nich dwoma testami.

W szpitalu w Linz przebywa z kolei pacjent z podejrzeniem koronawirusa. To 55-latek, który niedawno wrócił z wycieczki do Wenecji we Włoszech.

W Chorwacji zarażonym pacjentem jest młody mężczyzna, który jest w szpitalu w Zagrzebiu. Przed kilkoma dniami wrócił z Mediolanu.

Wciąż zbieramy informacje w tej sprawie. Artykuł jest w trakcie aktualizacji.