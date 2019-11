Tragedia w Koninie w Wielkopolsce. Policjant śmiertelnie postrzelił na jednym z osiedli 21-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło tuż przy placu zabaw między blokami.

Około godziny 10 na jednym z osiedli w Koninie, przy na ulicy Wyszyńskiego, policjanci chcieli wylegitymować grupę młodych mężczyzn - 21-latka i dwóch 15-latków. Nagle najstarszy z nich rzucił się do ucieczki.

Jeden z policjantów rozpoczął wtedy pościg. Mężczyzna nie reagował na okrzyki, nawołujące do zatrzymania się. Kiedy goniący go policjant był już blisko niego - uciekinier zaatakował go nożyczkami. Wtedy policjant miał oddać strzał w powietrze, a za drugim razem strzelić w stronę napastnika.

Doszło do sytuacji, w której policjant zmuszony był użyć broni. Mężczyzna został postrzelony. Mimo reanimacji zmarł - mówi rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

Przy postrzelonym mężczyźnie znaleziono m.in. nożyczki oraz woreczek z białym proszkiem

Borowiak podał, że przy ciele 21-latka znaleziono m.in. nożyczki oraz woreczek z białym proszkiem. Policja przypuszcza, że mogą to być narkotyki.

Na miejscu obok ciała zabezpieczono duże nożyczki, które traktujemy jako niebezpieczne narzędzie i torebkę z białym proszkiem, prawdopodobnie narkotykami. Miejsce zabezpieczyliśmy i nie wykonujemy tam żadnych czynności, aby mógł je - włącznie z przeszukaniem ciała - wykonać prokurator - mówi rzecznik prasowy KGP insp. Mariusz Ciarka.

Dodał, że natychmiast po postrzeleniu mężczyzny policjanci rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy, niestety nie udało się uratować mężczyzny. Jest to na pewno przykra i traumatyczna sytuacja zarówno dla policjanta jak i dla rodziny postrzelonego mężczyzny - zaznaczył Ciarka.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koninie prok. Aleksandra Marańda poinformowała PAP, że sprawa została przejęta przez prokuraturę okręgową. Na miejscu są prokuratorzy, którzy wykonują oględziny, po nich będę mogła udzielić szerszych informacji - powiedziała rzeczniczka. Zaznaczyła, że na razie nie zostało formalnie wszczęte śledztwo.