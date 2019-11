Do strzelaniny doszło w szkole gospodarki komunalnej w Błagowieszczeńsku, głównym mieście obwodu amurskiego na Dalekim Wschodzie Rosji. Sprawcą był 19-letni uczeń. Jak poinformowało MSW, zginęły dwie osoby, w tym napastnik. Trzy kolejne osoby są ranne.

Śledczy na miejscu strzelaniny / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE / PAP/EPA

Do tragedii doszło w godzinach porannych, gdy w szkole kształcącej specjalistów z zakresu budownictwa i gospodarki komunalnej zaczęły się już zajęcia.

19-letni student strzelał w broni myśliwskiej.

Informacje o tym, jak doszło do tragedii są sprzeczne. Uczeń miał za spóźnienie zostać wyrzucony z lekcji. Wrócił potem z bronią. Jest inna wersja mówi, że miała to być zemsta za gwałt, jakiego dopuścili się jego koledzy wobec młodej dziewczyny. Danił Zasorin miał najpierw wyprosić z klasy wykładowczynię i potem otworzyć ogień do kolegów.

W szkole w Błagowieszczeńsku kształci się łącznie 1,5 tys. osób. / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE / PAP/EPA

Gdy na miejsce przyjechała policja, wywiązała się wymiana ognia i sprawca został zastrzelony. Jak podają niektóre portale informacyjne, popełnił samobójstwo.

W szkole w Błagowieszczeńsku kształci się łącznie 1,5 tys. osób.