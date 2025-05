Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał, że dodatek dopełniający do renty socjalnej, mający na celu wsparcie osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, został przyznany blisko 134 tysiącom beneficjentów. W sumie na ten cel przeznaczono ponad 1,7 miliarda złotych. Świadczenie to, wprowadzone z początkiem 2025 roku, ma na celu ułatwienie życia osobom, które z powodu swojego stanu zdrowia wymagają stałej opieki.

ZUS: dodatek dopełniający do renty socjalnej trafił do 133,6 tys. osób / Shutterstock

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują przepisy o dodatku dopełniającym do renty socjalnej.

Dodatek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji.

ZUS przyznał dodatek z urzędu osobom uprawnionym do renty socjalnej na dzień 1 stycznia 2025 r.

Osoby, które 1 stycznia 2025 r. nie miały orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, mogą ubiegać się o dodatek na wniosek.

Wniosek o dodatek dopełniający można złożyć za pomocą formularza EDD-SOC dostępnego na www.zus.pl.

Nowe przepisy wchodzą w życie

Od 1 stycznia 2025 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Jest to świadczenie przeznaczone dla osób, które nie mogą samodzielnie funkcjonować ze względu na swój stan zdrowia. ZUS przyznał to świadczenie z urzędu osobom, które na dzień 1 stycznia 2025 roku były uprawnione do renty socjalnej, pobierały to świadczenie oraz miały orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Bez wniosków i dodatkowych formalności

"ZUS przekazał dodatek dopełniający do renty socjalnej blisko 134 tys. osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji. Wypłaciliśmy im łącznie ponad 1,7 mld zł" - informuje Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS. Co istotne, osoby te nie musiały składać żadnych wniosków ani przechodzić dodatkowych procedur. Informacja o przyznaniu dodatku została przekazana beneficjentom, a także udostępniona na ich profilach na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

Kwoty wypłat i waloryzacja

Osoby, które otrzymały dodatek dopełniający z urzędu, za pierwsze miesiące roku 2025 otrzymały wyrównanie w wysokości 2520 zł brutto miesięcznie. Od marca, po waloryzacji, kwota ta wzrosła do 2610,72 zł brutto. Podobnie jak renta socjalna, od dodatku dopełniającego odliczane są składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. ZUS może również dokonywać potrąceń i egzekucji z tego świadczenia na takich samych zasadach jak z renty socjalnej.

Procedura dla nowych wniosków

W przypadku osób, które na dzień 1 stycznia 2025 roku nie miały orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek dopełniający może być przyznany na wniosek, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego orzeczenia. ZUS podkreśla, że najlepszym sposobem na złożenie wniosku jest wypełnienie formularza EDD-SOC, dostępnego na stronie internetowej oraz we wszystkich placówkach Zakładu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie. Od momentu wydania zaświadczenia do złożenia wniosku nie może minąć więcej niż miesiąc.

Osoby, którym ZUS przyzna dodatek dopełniający na wniosek, mogą liczyć na jego wypłatę od miesiąca, w którym złożyły wniosek. To ważna informacja dla osób, które znajdą się w nowej sytuacji życiowej wymagającej dodatkowego wsparcia finansowego.