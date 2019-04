W związku z silnym wiatrem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla sześciu województw. Mocno powieje na m.in. na wchodzie i południu kraju. Rośnie także liczba interwencji straży pożarnej w związku z pożarami.

IMGW ostrzega: Mocno powieje w sześciu województwach / Marcin Bielecki / PAP

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez IMGW dotyczą województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, który panował będzie nad Polską. Do godziny 17.00 straż pożarna odnotowała 1400 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru (najwięcej w woj. mazowieckim - 320, kujawsko-pomorskim - 310, a także pomorskim - 160) - podało MSWiA.

Ministerstwo przypomina, że kierowcy powinni być przygotowani na lokalne utrudnienia na drogach, spowodowane przez powalone drzewa. Poleca także sprawdzać prognozy pogody i śledzić komunikaty ostrzegawcze.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że na skutek silnego wiatru bez prądu pozostaje w całym kraju około 55,6 tys. odbiorców. Najwięcej w woj. mazowieckim - 29,7 tys., kujawsko-pomorskim - 7,5 tys., zachodniopomorskim - 6,2 tys., pomorskim - 4,5 tys., łódzkim - 3,4 tys. i warmińsko-mazurskim - 1,8 tys.

Jak informuje MSWiA, brak deszczu przyczynił się do wzrostu liczby pożarów. Do godz. 17.00 we wtorek straż pożarna odnotowała 190 pożarów lasów i 440 pożarów traw. Najwięcej pożarów lasów odnotowano na Mazowszu (40), na Zachodnim Pomorzu (22), Śląsku i w Wielkopolsce (po 20).

Strażacy i leśnicy apelują o większą ostrożność w lasach, ponieważ w niemal całym kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Każde nierozważne działanie może wywołać pożar, który trudno będzie ugasić ze względu na wiatr bardzo szybko rozprzestrzeniający zagrożenie.

Od początku roku w lasach wybuchło około 3,5 tys. pożarów, z czego około 2,5 w kwietniu. W tym miesiącu w takich zdarzeniach zginęły dwie osoby. W Wielki Poniedziałek strażacy gasili 123 pożary lasów.