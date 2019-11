"Pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie Marcin Horała" - powiedział w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, teraz potrzebny jest tam polityk, który będzie miał siłę polityczną konieczną na tym etapie projektu CPK.

Marcin Horała / Marcin Gadomski / PAP

Nad budową Centralnego Portu Koniunkcyjnego pracujemy intensywnie, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Wchodzimy w etap, w którym - wiem z doświadczenia - zaczną się mnożyć rzucane pod nogi kłody, pojawiać różne naciski. Dlatego podjąłem decyzję, że pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie Marcin Horała - powiedział Morawiecki w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z "Sieci".

Jak dodał, bardzo docenia to, co zrobił wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild, ale - jak mówi szef rządu - widzi konieczność zmiany, "by te rysujące się na horyzoncie przeszkody nas nie zatrzymały".



Teraz potrzebny jest tam polityk, który będzie miał siłę polityczną konieczną na tym etapie - powiedział Morawiecki.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.