Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie gen. Stanisław Koziej. Byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego zapytamy o incydent na Morzu Azowskim. W cieśninie Kerczeńskiej okręty rosyjskie otworzyły ogień do jednostek marynarki wojennej Ukrainy. Polskie władze nazwały to jawnym naruszeniem prawa międzynarodowego. Na specjalnej sesji zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ, zaś prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zwrócił się do parlamentu w Kijowie o wprowadzenie stanu wojennego na terytorium naszego wschodniego sąsiada.

REKLAMA