„Sądzę, że działał sam, że jest czarną owcą, ale będzie to wszystko wiadomo po jego przesłuchaniu” - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Elżbieta Chojna-Duch, była wiceminister finansów, odnosząc się do sprawy Marka Ch., byłego szefa KNF, podejrzanego o korupcję. Pytana o to, czy prezes NBP Adam Glapiński, który rekomendował Ch. na stanowisko szefa KNF, powinien podać się do dymisji, odpowiedziała: „Chyba nie. Jeżeli nie będzie chciał, to takiej możliwości nie ma, bo gwarantuje mu to ustawa”. Chojna-Duch podkreśliła, że Glapiński „na pewno jest w szoku też w pewnym sensie, bo ufał swojemu podopiecznemu i wierzył, że będzie pracował jak najlepiej, pod każdym względem”.

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Elżbieta Chojny-Duch /Piotr Nowak /PAP

