Jutrzejsze posiedzenie Sejmu potrwa tylko jeden dzień. Na wniosek Prawa i Sprawiedliwości niższa izba parlamentu przerwie posiedzenie do 15 października, czyli już po wyborach.

Sejm, zdj. ilustracyjne / Marcin Obara / PAP

Najbliższe i zarazem ostatnie w tej kadencji posiedzenie Sejmu rozpocznie się 15 października i było planowane do piątku. Zgodnie z wnioskiem PiS posiedzenie potrwa jeden dzień i zostanie dokończone 15 października.

Oznacza to, że posiedzenie Sejmu zostanie dokończone już po wyborach parlamentarnych, które odbędą się 13 października. Dotąd nie było przypadku, by Sejm kończącej się kadencji zbierał się po dniu wyborów.



To sytuacja bez precedensu, złamanie obyczaju. Nie było jeszcze takiej sytuacji. Wygląda na to, że PiS wie z wewnętrznych sondaży, że przegra wybory i chce po 13 października przepchnąć jakieś nowe kontrowersyjne projekty, zabezpieczające ich interesy polityczne - skomentował wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15).



