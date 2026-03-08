​Półtora roku do wyborów parlamentarnych - czy ogłoszenie kandydata na premiera już teraz to polityczna strategia, czy zbyt wczesny ruch? Czy Przemysław Czarnek przedstawi własną propozycję rządu i czy starczy mu politycznej "pary" na najbliższe miesiące ostrej kampanii? O tym, czy ma odzyskać wyborców z prawej strony sceny politycznej - w tym elektorat Konfederacji - porozmawiamy z Michałem Wójcikiem z Prawa i Sprawiedliwości w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24.

Michał Wójcik / RMF FM

W rozmowie także o ostrych słowach, które padły podczas inauguracji kandydatury Czarnka, oraz o napięciach wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Czy Mateusz Morawiecki rzeczywiście planuje powołać w ramach PiS własne stowarzyszenie i co to oznacza dla jego pozycji w partii?

Poruszymy również spór o finanse państwa i rezerwy Narodowego Banku Polskiego. Czy Polska powinna sięgać po dodatkowe rezerwy finansowe i jak w tym kontekście wygląda projekt SAFE 0 procent Czy program może stać się argumentem w sporze o unijny instrument SAFE i ewentualne weto prezydenta?

