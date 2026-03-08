7160 polskich obywateli - tylu opuściło już Bliski Wschód, o czym poinformował w niedzielne południe minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski. 6769 osób wróciło lotami komercyjnymi, a rządowymi 391. Jeszcze dzisiaj ma wrócić 1570 osób, w tym ponad stu naszych rodaków z Rijadu. Szef dyplomacji zapowiedział, że na poniedziałek zaplanowana jest ewakuacja osób przebywających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Radosław Sikorski powiedział w niedzielę po spotkaniu zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie, że rozmawiał ze wszystkimi ministrami spraw zagranicznych w tym regionie, aby udrożnić przyznawanie slotów i wsparcie dla rodaków. Zaznaczył, że w niedzielę rozmawiał z szefem dyplomacji Bahrajnu, a w sobotę do Warszawy przyleciał jego emiracki odpowiednik.

Szef MSZ relacjonował, że Bliski Wschód opuściło już 7160 polskich obywateli. W nocy z soboty na niedzielę dotarła grupa Polaków ewakuowanych z Kataru. Wskazał, że przedostali się oni najpierw konwojem autokarowym do Arabii Saudyjskiej, a stamtąd trzy samoloty zabrały ich do Polski. Jak podał, były to 282 osoby.

Minister przekazał, że do obywateli przebywających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, którzy wymagają szczególnego wsparcia, w poniedziałek zostaną wysłane kolejne trzy samoloty. Transport konwojem autokarowym do Maskatu w Omanie - uzupełnił. W kolejnych dniach będziemy wysyłać kolejne samoloty w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, do Rijadu i Maskatu. Do tej pory preferencja była tylko dla obywateli naszego kraju, być może będzie miejsce dla obywateli innych krajów unijnych - powiedział.

Przekazał, że najwięcej Polaków utknęło w ZEA - do 15 tys. turystów i rezydentów, ale tam przywracane są połączenia komercyjne i przepustowość w ZEA obecnie sięga 80 tys. osób dziennie, nie tylko Polaków. To, jak zaznaczył, oznacza że ok. tysiąc polskich obywateli dziennie wraca do kraju komercyjnie. Łącznie Bliski Wschód opuściło już na tę chwilę 7160 naszych obywateli, w tym lotami komercyjnymi 6769, a rządowymi 391. Z kolei dziś planowany jest przylot do Polski kolejnych 1570 naszych obywateli - podsumował.

