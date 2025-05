Malta była zamieszkana przez ludzi co najmniej 8 500 lat temu - ujawniono w najnowszych badaniach naukowców z Instytutu Geoantropologii im. Maxa Plancka oraz Uniwersytetu Maltańskiego. To o ponad tysiąc lat wcześniej, niż dotychczas sądzono, co radykalnie zmienia dotychczasowe wyobrażenie o historii tego wyspiarskiego kraju. Odkrycie to, dokonane w jaskini Latnija w miejscowości Mellieħa, na północy Malty, wskazuje na obecność społeczności łowiecko-zbierackich w okresie mezolitu, znacznie przed pojawieniem się rolnictwa i cywilizacji megalitycznych, które dotąd uważano za początek osadnictwa na wyspie.

Jaskinia Latnija na Malcie / Foto: Andres Curras/Mat. prasowy / Zobacz również: A gdyby tak na plażę na Marsa?

Zdjęcia z drona, modele odcisków. Co wiemy o dinozaurach z wyspy Skye?

Historia o sztylecie wywołała burzę. Archeolodzy podważają wiek znaleziska Przed epoką rolnictwa: Życie na Malcie Długo sądzono, że bez rolnictwa i towarzyszącej mu rewolucji technologicznej, odległe wyspy Morza Śródziemnego, takie jak Malta, pozostawały niezamieszkane. Jednak najnowsze odkrycia podważają ten pogląd, przedstawiając dowody na istnienie społeczności łowiecko-zbierackich, które zamieszkiwały wyspę w okresie mezolitu. Archeolodzy odkryli kamienne narzędzia, pozostałości ognisk oraz kości dzikich zwierząt, co świadczy o tym, że życie na Malcie kwitło na długo przed nadejściem neolitu. Zaskakujące umiejętności żeglugowe pierwotnych mieszkańców Badania wskazują, że pierwotni mieszkańcy Malty posiadali zaawansowane umiejętności żeglugowe, umożliwiające im pokonywanie znacznych dystansów morskich. Korzystając z wiedzy o dominujących wiatrach, prądach morskich oraz nawigacji według gwiazd, byli w stanie przemieszczać się między wyspami, wykorzystując proste dłubanki napędzane siłą mięśni. To odkrycie rzuca nowe światło na zdolności adaptacyjne i pomysłowość mieszkańców regionu śródziemnomorskiego w dalekiej przeszłości. Nowy rozdział w historii Malty Jaskinia Latnija na Malcie / Foto: Huw Groucutt/Mat. prasowy / To przełomowe odkrycie nie tylko zmusza do przemyślenia dotychczasowych założeń dotyczących migracji ludności i osadnictwa na Malcie, ale także całego regionu Morza Śródziemnego. Zmienia dotychczasowe wyobrażenie o historii regionu, podkreślając pomysłowość, odwagę i zdolności adaptacyjne dawnych społeczności. Najważniejsze znalezisko od czasów odkrycia neolitycznych świątyń Na Malcie to odkrycie zostało okrzyknięte największym przełomem w badaniach nad prehistorią wyspy od czasu odkrycia neolitycznych świątyń przez Temiego Zammita w latach 20. XX wieku. Jest to nie tylko istotny krok w badaniu prehistorii Malty, ale także dowód na niezwykłe dziedzictwo kulturowe i historyczne tego wyspiarskiego kraju, które zasługuje na dalsze, dogłębne badania. To odkrycie zmienia dotychczasową narrację o przeszłości Malty, podkreślając, że historia ludzkiego osadnictwa na tej wyspie jest znacznie dłuższa i bardziej złożona, niż wcześniej sądzono.