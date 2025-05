Zdjęcie, które zachwyciło NASA

Zdjęcie autorstwa Marzeny Rogozińskiej otrzymało tytuł APOD (Astronomy Picture of the Day) 20 maja. Fotografia, wykonana na Hawajach, ukazuje centralną część Drogi Mlecznej oraz obszar Rho Ophiuchi, bogaty w mgławice refleksyjne i ciemne obłoki pyłu. To dla mnie ogromna radość i jeszcze większa motywacja do dalszego działania - podzieliła się swoimi uczuciami Rogozińska.



Hawaje - idealne miejsce na astrofotografię

Marzena Rogozińska wybrała na miejsce swojej sesji Mauna Kea na Hawajach, uznawaną za jedno z najlepszych miejsc na świecie do obserwacji nocnego nieba. To właśnie tam, na wysokości 4207 metrów nad poziomem morza, znajduje się kompleks 13 potężnych teleskopów. Moje zdjęcie powstało u stóp University of Hawaii 2.2-Meter Telescope - zaznaczyła Polka.

Pasja, która przynosi międzynarodowe uznanie

To już drugi raz, kiedy praca Marzeny Rogozińskiej zostaje wyróżniona przez NASA.

W 2021 roku jej zdjęcie śladu meteoru z roju Perseidów wykonane w Busku-Zdroju również otrzymało tytuł APOD. Astrofotografia to dla Rogozińskiej coś więcej niż hobby. W poszukiwaniu ciemnego nieba i unikalnych zjawisk przemierzam setki kilometrów - zarówno w Polsce, jak i za granicą. Fotografowałam już Drogę Mleczną z południa Europy, zorzę polarną z dalekiej północy i całkowite zaćmienie Słońca w USA - zaznaczyła.

Autorka zdjęć, na co dzień pracująca jako psycholog i pedagog, nieustannie rozwija swoje umiejętności, podróżując w poszukiwaniu ciemnego nieba i unikalnych zjawisk astronomicznych. W swoim hobby wykorzystuję zarówno teleskop - do fotografowania obiektów głębokiego nieba, jak mgławice i galaktyki, jak i aparat z obiektywami, którym rejestruję szerokie kadry z Drogą Mleczną, kometami, zorzami czy zaćmieniami Słońca na tle malowniczych krajobrazów - opisała.

Zdjęcia do zobaczenia w Bytomiu

Zdjęcia wykonane przez Marzenę Rogozińską są publikowane w polskich czasopismach astronomicznych, a obecnie można je również zobaczyć na wystawie w Pałacu w Miechowicach w Bytomiu. Prowadzę tematyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także występuję jako ekspert podczas wydarzeń popularyzujących astronomię i astrofotografię - dodała.

Polska na astrofotograficznym podium

W ostatnich miesiącach kilku polskich autorów zostało uhonorowanych tytułem zdjęcia dnia NASA, co świadczy o wysokim poziomie polskiej astrofotografii. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Marcin Rosadziński, Mariusz Durlej, czy Wioleta Gorecka. Polska społeczność astrofotograficzna ma powody do dumy, a prace jej przedstawicieli cieszą się uznaniem na całym świecie.