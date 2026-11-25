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Warszawa na pięć dni stanie się stolicą seriali. Trzecia edycja BNP Paribas Warsaw SerialCon rozpoczyna się 25 listopada i potrwa do 29 listopada. Kinoteka w Pałacu Kultury i Nauki zamieni się w centrum wydarzeń, przyciągając fanów, twórców i gwiazdy światowego formatu. W programie m.in. spotkania z wybitnymi aktorami, gala wręczenia nagród, premierowe pokazy polskich i zagranicznych seriali oraz nowe sekcje poświęcone serialom internetowym i produkcjom dla młodszych widzów.

Warszawska Kinoteka w Pałacu Kultury i Nauki już po raz trzeci gości BNP Paribas Warsaw SerialCon – wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz większą uwagę fanów seriali, branży filmowej oraz mediów. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo intensywnie: od uroczystego otwarcia z udziałem hollywoodzkiej gwiazdy Elizabeth McGovern, przez konkurs na Najlepszy Polski Serial Roku, aż po nowatorskie sekcje poświęcone serialom internetowym i wydarzenia branżowe.

Gwiazdy światowego formatu i nagrody dla najlepszych

Jedną z największych atrakcji tegorocznego festiwalu będzie wizyta Elizabeth McGovern – znanej z roli Lady Cory w serialu „Downton Abbey”, a także z filmów takich jak „Zwyczajni ludzie”, „Dawno temu w Ameryce” czy „Wyścig z księżycem”. Aktorka odbierze prestiżową Nagrodę Cutting Edge, przyznawaną twórcom, którzy przełamują granice między światem seriali i filmu oraz wprowadzają nowatorskie rozwiązania do sztuki opowiadania historii.

O najważniejszą statuetkę – tytuł Najlepszego Polskiego Serialu Roku 2026 oraz nagrodę w wysokości 25 tysięcy złotych – walczy sześć produkcji. Jury pod przewodnictwem Jana P. Matuszyńskiego, twórcy takich hitów jak „Ostatnia rodzina” czy „Wataha”, oceni m.in. „Wśród nocnej ciszy” (HBO Max), „Proud” (HBO Max), „Ołowiane dzieci” (Netflix), współczesną „Lalkę” (Netflix), drugi sezon „Matek Pingwinów” (Netflix) oraz szósty sezon „The Office PL” (CANAL+).

Konkursowe emocje i nominowani

SerialCon to także liczne konkursy i nagrody indywidualne. Wśród nominowanych znaleźli się wybitni polscy aktorzy, reżyserzy i scenarzyści:

W kategorii Najlepsza Rola Żeńska nominowane są m.in. Izabela Kuna, Justyna Wasilewska, Joanna Kulig i Maria Dębska.

Wśród mężczyzn szanse na nagrodę mają Ignacy Liss, Adam Woronowicz, Łukasz Simlat oraz Piotr Polak.

O miano najlepszej reżyserii walczą twórcy takich seriali jak „Proud”, „Wśród nocnej ciszy” czy „Ołowiane dzieci”.

Nagrody przewidziano także za najlepsze zdjęcia, reżyserię obsady, scenariusz oraz specjalne wyróżnienie Tomorrow’s Icon dla młodych twórców wnoszących świeże spojrzenie do polskiego serialu.

Wielka manipulacja i skandal na ekranie. Specjalne pokazy HBO Max podczas 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon Wielbiciele seriali i filmów dokumentalnych będą mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w wyjątkowych pokazach specjalnych podczas tegorocznej edycji BNP Paribas Warsaw SerialCon. W ramach wydarzenia w Kinotece zaprezentowane zostaną dwa…

Premierowe pokazy i spotkania z twórcami

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie przedpremierowy pokaz serialu „Wśród nocnej ciszy” – produkcji HBO Max opartej na reportażu Wiesława Łuki. Serial porusza temat tragicznych wydarzeń z 1976 roku i zmowy milczenia w niewielkiej społeczności. W rolach głównych zobaczymy Łukasza Simlata, Jędrzeja Hycnara, Justynę Wasilewską oraz Adama Woronowicza.

Ile kosztuje prawda? Simlat i Hycnar w RMF FM o serialu "Wśród nocnej ciszy” "Wśród nocnej ciszy" w reżyserii Jana Holoubka to serial inspirowany jedną z najbardziej wstrząsających zbrodni w historii PRL. Twórcy wracają do tej historii w 50. rocznicę wydarzeń. W Wigilię na drodze między Połańcem a Zrębinem zginęli…

Wśród polskich premier znajdą się także miniserial „Kulej. Dwie strony medalu” w reżyserii Xawerego Żuławskiego oraz komediowo-kryminalna „Genialna M.” z Agnieszką Dygant, którą widzowie zobaczą jeszcze przed oficjalną emisją.

Nowe sekcje: Internetowe seriale i młodzi widzowie

Tegoroczny SerialCon po raz pierwszy poświęca uwagę serialom internetowym i twórcom krótkich form, które podbijają media społecznościowe. W sekcji THE SMART ONES! zobaczyć można m.in. nagradzany serial „Lustrro – Mirror” Uli Zawadzkiej, a także spotkać się z popularnymi twórcami internetowymi, takimi jak Irena Mąsior („Mili0nerka”) czy Maria Sioła („Tamcala”).

Festiwal nie zapomina także o młodszych widzach. W ramach sekcji SERIO!KIDS oraz TEENS zaplanowano pokazy seriali animowanych i młodzieżowych, takich jak „Kicia Kocia”, „Pucio”, „Ale akcja!” czy „Kajko i Kokosz”, połączone z prelekcjami i warsztatami.

Bogaty program dodatkowy

Widzowie będą mieli okazję uczestniczyć w licznych spotkaniach z twórcami i aktorami ulubionych produkcji w ramach cyklu Stars on Stage by BNP Paribas. Każdego dnia na festiwalowej scenie pojawią się znane osobistości, m.in. Katarzyna Cichopek, Anna Mucha, Magdalena Cielecka, Łukasz Simlat czy Piotr Trojan.

W programie znalazły się także specjalne sekcje tematyczne, m.in. WYDARZENIA SPECJALNE z premierami seriali i dokumentów, COMEDY CLUB prezentujący kultowe komedie, LARGER THAN LIFE z historiami o niezwykłych ludziach, MADE IN EUROPE z europejskimi hitami oraz TRUE CRIME dla miłośników kryminałów i historii inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami.

Serialowa podróż przez epoki i gatunki

W sekcji WARSAW MY LOVE widzowie zobaczą serialowe portrety stolicy różnych epok, od przedwojennych „Alternatyw 4”, przez „Czterdziestolatka”, aż po współczesne produkcje. Nie zabraknie również nostalgicznych powrotów do kultowego „Rancza”, którego kulisy powstawania zostaną pokazane w specjalnym materiale dokumentalnym.

Wszystkie seanse i wydarzenia odbywają się w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniach 25–29 listopada.