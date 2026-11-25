RMF24

Wrocławscy policjanci zatrzymali 25-latka, który w czwartek strzelał z wiatrówki do przypadkowych przechodniów, samochodów, a nawet w kierunku przedszkola. Mężczyzna był poszukiwany za wcześniejsze przestępstwa. Zarzuty usłyszał także jego znajomy, który udostępnił mu broń.

25-latek strzelał z wiatrówki do przypadkowych osób

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek we Wrocławiu przy ul. Szczęśliwej. „Mężczyzna, bez żadnego powodu, strzelał z wiatrówki w kierunku przypadkowych osób, przejeżdżających samochodów, a nawet przedszkola” – poinformowała podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Mundurowym udało się zatrzymać sprawcę, a także mężczyznę, który udostępnił mu broń. Okazało się, że 25-latek, który strzelał z wiatrówki, był poszukiwany w celu odbycia kary więzienia za wcześniejsze kradzieże.

„Poszukiwany 25-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” – przekazała podkom. Freus.

Fot. Komenda Miejska Policji we Wrocławiu / Policja

Grozi mu za to do 5 lat więzienia, lecz może go spotkać także surowsza kara ze względu na działanie w warunkach recydywy. Jeżeli zostaną spełnione odpowiednie przesłanki, górna granica kary może wzrosnąć do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Co z mężczyzną, który udostępnił sprawcy wiatrówkę?

Zarzuty usłyszał również znajomy 25-latka, który udostępnił mu wiatrówkę. Zdaniem policji miał on świadomość, w jakim celu zostanie wykorzystana. Odpowie za pomocnictwo.

Fot. Komenda Miejska Policji we Wrocławiu / Policja

„W związku z tym, że 42-letni mieszkaniec Wrocławia legalnie posiadał także dwie sztuki broni palnej, funkcjonariusze zabezpieczyli je do dalszych czynności. Sprawa może mieć również konsekwencje dla posiadanego przez niego pozwolenia na broń” – wyjaśniła podkom. Freus.

Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem.