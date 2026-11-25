25-latek strzelał z wiatrówki do przypadkowych osób
Do zdarzenia doszło w miniony czwartek we Wrocławiu przy ul. Szczęśliwej. „Mężczyzna, bez żadnego powodu, strzelał z wiatrówki w kierunku przypadkowych osób, przejeżdżających samochodów, a nawet przedszkola” – poinformowała podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Mundurowym udało się zatrzymać sprawcę, a także mężczyznę, który udostępnił mu broń. Okazało się, że 25-latek, który strzelał z wiatrówki, był poszukiwany w celu odbycia kary więzienia za wcześniejsze kradzieże.
„Poszukiwany 25-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” – przekazała podkom. Freus.
Grozi mu za to do 5 lat więzienia, lecz może go spotkać także surowsza kara ze względu na działanie w warunkach recydywy. Jeżeli zostaną spełnione odpowiednie przesłanki, górna granica kary może wzrosnąć do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Co z mężczyzną, który udostępnił sprawcy wiatrówkę?
Zarzuty usłyszał również znajomy 25-latka, który udostępnił mu wiatrówkę. Zdaniem policji miał on świadomość, w jakim celu zostanie wykorzystana. Odpowie za pomocnictwo.
„W związku z tym, że 42-letni mieszkaniec Wrocławia legalnie posiadał także dwie sztuki broni palnej, funkcjonariusze zabezpieczyli je do dalszych czynności. Sprawa może mieć również konsekwencje dla posiadanego przez niego pozwolenia na broń” – wyjaśniła podkom. Freus.
Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem.