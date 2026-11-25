RMF24

Thomas Markle, ojciec Meghan, księżnej Sussex, i teść księcia Harry’ego, usłyszał we wtorek zarzuty przed federalnym sądem w Los Angeles. Prokuratura USA oskarża go o świadome posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.

Jak podała stacja NBC Los Angeles, sprawa dotyczy materiałów pochodzących z Filipin, gdzie Markle mieszkał w przeszłości, oraz z dwóch wynajmowanych przez niego od 2008 roku magazynów w Los Angeles. Śledczy zabezpieczyli tam 78 przedmiotów, m.in. slajdy, negatywy i książki.

Ustalenia śledczych

Według aktu oskarżenia, przytoczonego przez lokalną telewizję, wśród zabezpieczonych zdjęć znalazły się dwa, na których dorosły mężczyzna – zidentyfikowany przez świadka jako Thomas Markle – miał przebywać z nagą dziewczynką przed okresem dojrzewania. Kolejna fotografia miała przedstawiać nagą dziewczynkę w miejscu przypominającym pokój w jednym z filipińskich moteli.

Na początku listopada 82-letni Markle został zatrzymany na Florydzie. Tam również usłyszał zarzut posiadania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Mężczyzna został przebadany przez psychiatrę. Kilka dni temu sędzia z Florydy zdecydował, że Markle jest poczytalny i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

W najbliższych tygodniach Amerykanin ma stawić się przed sądem federalnym w Los Angeles, gdzie zostanie formalnie zapoznany z aktem oskarżenia.

Śledztwo w jego sprawie prowadzą również służby filipińskie.

Zatrzymanie na Florydzie i reakcja Meghan

Markle, były mieszkaniec Los Angeles, który mieszka obecnie w ośrodku dla seniorów w Lakeland na Florydzie, został zatrzymany w Tampie. Początkowo zwolniono go pod warunkiem pozostawania w areszcie domowym. Sędzia federalny zdecydował jednak o ponownym osadzeniu go w areszcie po tym, jak mężczyzna przeciął elektroniczną opaskę monitorującą.

Meghan Markle oświadczyła niedawno, że jest „głęboko poruszona” informacjami o odnalezieniu w dawnym domu jej ojca zdjęć przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Poinformowała też, że w 2018 roku do londyńskiej policji przekazano list z „niepokojącymi zarzutami” dotyczącymi jej ojca.

Wcześniej przyrodni brat księżnej, Thomas Markle Jr., twierdził, że znalazł pedofilskie materiały w dawnym domu ojca na Filipinach i zawiadomił policję. Thomas Markle senior zaprzecza zarzutom, określając je jako „chorymi kłamstwami”.

Ojciec Meghan nie uczestniczył w jej ślubie z księciem Harrym. Księżna Sussex mówiła wcześniej, że ograniczyła kontakty z nim, kierując się bezpieczeństwem swoich dzieci.