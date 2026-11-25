RMF24

Pluszowy miś – symbol dzieciństwa, bezpieczeństwa i nadziei – po raz kolejny staje się bohaterem wyjątkowej akcji. 25 listopada w Dzień Pluszowego Misia Fundacja Mam Marzenie, wspierana przez Radio RMF FM, organizuje ogólnopolską zbiórkę pluszaków dla małych pacjentów w szpitalach.

25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Choć wydaje się, że to tylko sympatyczna zabawka, dla wielu dzieci pluszak jest czymś znacznie więcej. To powiernik sekretów, przyjaciel w trudnych chwilach i strażnik spokojnego snu.

Właśnie dlatego Fundacja Mam Marzenie już po raz trzynasty organizuje wyjątkową akcję, by podarować dzieciom w szpitalach odrobinę radości i wsparcia.

Ogólnopolska zbiórka – każdy może pomóc

Organizatorzy zachęcają wszystkich – szkoły, przedszkola, firmy, instytucje oraz osoby prywatne – do przekazywania nowych pluszaków, materiałów plastycznych, gier, puzzli i książek. Ważne, by wszystkie przekazywane rzeczy były nowe – to gwarancja bezpieczeństwa i komfortu dla małych pacjentów.

Zebrane pluszaki i zabawki już pod koniec listopada trafią do dzieci przebywających w szpitalach w całej Polsce.

Dla wielu z nich to nie tylko prezent, ale przede wszystkim sygnał, że ktoś o nich pamięta i chce sprawić im odrobinę radości w trudnym czasie. Każda maskotka, nawet ta najmniejsza, potrafi rozświetlić dzień i dodać otuchy.