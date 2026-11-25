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Policjanci oddzyskali dzieła sztuki skradzione z jednego z mieszkań w Łodzi. Wśród blisko 80 obrazów były płótna Jacka Malczewskiego czy artystów z rodziny Kossaków. Łączna wartość skradzionych prac to ponad trzy miliony złotych. W sprawie zatrzymano 10 osób.

Do zuchwałej kradzieży obrazów doszło dwa tygodnie temu w mieszkaniu kolekcjonera dzieł sztuki z Łodzi.

Sprawcy wtargnęli do mieszkania 72-latka, skrępowali go taśmą a następnie ukradli 74 dzieła sztuki o łącznej wartości ponad trzech milionów złotych. Wśród skradzionych prac znalazły się płótna wybitnych polskich malarzy, między innymi Jacka Malczewskiego i artystów z rodziny Kossaków.

Policjanci ustalili, że po napadzie sprawcy załadowali skradzione obrazy do busa. Następnie, chcąc zatrzeć ślady, w miejscowości pod Zgierzem przeładowali towar do innego auta dostawczego, który był oklejony na wzór jednej z firm kurierskich.

Fot. Łodzka policja / Policja

Spektakularna akcja policji

22 listopada doszło do skoordynowanej akcji policji. Funkcjonariusze jednocześnie weszli do kilku lokalizacji na terenie woj. łódzkiego i mazowieckiego. W sumie zatrzymano 10 osób w wieku od 22 do 72 lat. W działaniach brali udział także oddziały kontrterrorystów.

Funkcjonariusze odzyskali nie tylko skradzione dzieła. Zabezpieczyli także gotówkę w różnych walutach, broń i narkotyki, a także sześć samochodów.

mężczyzna w kajdankach na podłodze otoczony ludźmi / Policja

Dwie osoby po przesłuchaniu zostały zwolnione, pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty. Osiem osób odpowie za udział w międzynarodowej grupie przestępczej.

Wśród zatrzymanych jest 70-letni mężczyzna i 72-letnia kobieta, którzy odpowiedzą za paserstwo umyślne. Siedem osób trafiło do tymczasowego aresztu.