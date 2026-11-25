Nowe limity dorabiania
Od początku grudnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowe progi zarobkowe dla osób pobierających wcześniejsze emerytury i renty, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Zmiany będą obowiązywać przez kolejne trzy miesiące, do 1 marca 2027 roku.
Nowe limity dorabiania zostały ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2026 roku, które wyniosło 9 317,01 zł brutto. Od 1 grudnia osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę mogą dorobić do:
- 6 521,90 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia) – wzrost o 58,7 zł w porównaniu z poprzednim limitem,
- 12 112,10 zł brutto miesięcznie (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) – wzrost o 109 zł.
Co grozi za przekroczenie limitów?
Przekroczenie pierwszego progu skutkuje zmniejszeniem świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o 989,41 zł – to maksymalna kwota zmniejszenia emerytury w 2026 roku. Jeśli natomiast zarobki przekroczą drugi próg, ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia na czas przekroczenia limitu.
ZUS regularnie kontroluje dochody osób pobierających wcześniejsze emerytury i renty. Przekroczenie wyznaczonych progów może oznaczać nie tylko zmniejszenie świadczenia, ale nawet całkowite wstrzymanie jego wypłaty. Warto więc na bieżąco monitorować swoje zarobki, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
Nowe limity obowiązują od 1 grudnia 2026 roku do końca lutego 2027 roku. Po tym okresie ZUS ogłosi kolejne progi, dostosowane do aktualnych danych o przeciętnym wynagrodzeniu.