RMF24

Od 1 grudnia 2026 roku wchodzą w życie nowe, wyższe limity dorabiania dla osób pobierających wcześniejsze emerytury i renty. Zmiany dotyczą tysięcy Polaków, którzy łączą świadczenie z pracą zawodową. Sprawdź, ile możesz dorobić, by nie stracić części lub całości emerytury.

Nowe limity dorabiania

Od początku grudnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowe progi zarobkowe dla osób pobierających wcześniejsze emerytury i renty, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Zmiany będą obowiązywać przez kolejne trzy miesiące, do 1 marca 2027 roku.

Nowe limity dorabiania zostały ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2026 roku, które wyniosło 9 317,01 zł brutto. Od 1 grudnia osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę mogą dorobić do:

6 521,90 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia) – wzrost o 58,7 zł w porównaniu z poprzednim limitem,

miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia) – w porównaniu z poprzednim limitem, 12 112,10 zł brutto miesięcznie (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) – wzrost o 109 zł.

Co grozi za przekroczenie limitów?

Przekroczenie pierwszego progu skutkuje zmniejszeniem świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o 989,41 zł – to maksymalna kwota zmniejszenia emerytury w 2026 roku. Jeśli natomiast zarobki przekroczą drugi próg, ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia na czas przekroczenia limitu.

ZUS regularnie kontroluje dochody osób pobierających wcześniejsze emerytury i renty. Przekroczenie wyznaczonych progów może oznaczać nie tylko zmniejszenie świadczenia, ale nawet całkowite wstrzymanie jego wypłaty. Warto więc na bieżąco monitorować swoje zarobki, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Nowe limity obowiązują od 1 grudnia 2026 roku do końca lutego 2027 roku. Po tym okresie ZUS ogłosi kolejne progi, dostosowane do aktualnych danych o przeciętnym wynagrodzeniu.