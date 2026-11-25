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W hospicjum w Świeciu w Wielkopolsce zmarł o. prof. Piotr Nawrot - poinformował w oficjalnym komunikacie o. Tomasz Bujarski, prowincjał zakonu werbistów w Polsce. O. Nawrot miał 71 lat. Pracował na misjach w Paragwaju i Boliwii. Komunikat w związku z jego śmiercią wydała Konferencja Episkopatu Boliwii (CEB).

Jak napisał o. Tomasz Bujarski, prowincjał werbistów w Polsce, o. prof. Piotr Nawrot był największym krzewicielem muzyki baroku indiańskiego. Wykładał na wielu renomowanych uniwersytetach na całym świecie. W tym roku obchodził złoty jubileusz ślubów zakonnych i 45-lecie kapłaństwa.



Wiadomość o śmierci duchownego przekazał też Uniwersytet Adama Mickiewicza. O. prof. Piotr Nawrot był związany z Wydziałem Teologicznym poznańskiej uczelni.

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Komunikat Episkopatu Boliwii

Podczas swojej pracy na misjach o. prof. Piotr Nawrot, jako muzykolog, rekonstruował i propagował barokową muzykę sakralną jezuickich misji w Ameryce Południowej.

„Wierni w Boliwii wznoszą modlitwy o wieczny odpoczynek dla tego wiernego sługi Ewangelii, dziękując Bogu za jego owocną posługę, która łączyła wiarę, naukę i piękno muzyki sakralnej, służąc narodowi boliwijskiemu” - napisano w komunikacie Konferencji Episkopatu Boliwii (CEB).

Biskupi złożyli również kondolencje zakonowi werbistów, bliskim o. Nawrota oraz „całej społeczności kulturalnej kraju”.

CEB podkreśliła, że dzięki pracy o. Nawrota udało się ocalić, zbadać i opublikować ponad 12 tys. kart i manuskryptów muzycznych z XVI, XVII i XVIII w. przechowywanych przez rdzenną ludność dawnych misji jezuickich na wschodzie Boliwii.

„Dzięki jego niestrudzonym badaniom oraz pracy na stanowisku dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Amerykańskiej Muzyki Renesansowej i Barokowej 'Misje Chiquitos' to cenne boliwijskie dziedzictwo muzyki sakralnej zostało przywrócone do życia i zaprezentowane na najważniejszych scenach świata” - napisali boliwijscy biskupi.

Podkreślili również, że o. Nawrot aktywnie wspierał tworzenie szkół muzycznych, chórów i młodzieżowych orkiestr w społecznościach dawnych misji, zabiegając o to, by kolejne pokolenia podtrzymywały tożsamość kulturową i duchową.

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Regionalne władze Boliwii także żegnają o. prof. Piotra Nawrota

Ubolewanie z powodu śmierci o. Nawrota wyraził również regionalny parlament departamentu Santa Cruz na wschodzie Boliwii. „Jego bezcenny wkład w kulturę i dziedzictwo historyczne Santa Cruz na zawsze zapisze się w pamięci naszego narodu” - napisano w komunikacie.

Zarząd kultury i turystyki miasta Santa Cruz, stolicy tego departamentu, określił o. Nawrota jako niestrudzonego badacza muzyki misyjnej Boliwii oraz „niezwykle ważną i niepowtarzalną postać dla naszej historii kulturalnej”. Podkreślił, że ocalone przez niego partytury „będą zawsze rozbrzmiewać na naszej ziemi”.