RMF24

Wyniki najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazują, że choć Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie w wyścigu do Sejmu, to przewagę w parlamencie mogłaby zdobyć szeroka koalicja ugrupowań prawicowych. Sprawdź, jak rozkłada się poparcie dla poszczególnych partii i jak wyglądałby podział mandatów w Sejmie, gdyby wybory odbyły się dziś.

KO na czele, PiS i Konfederacja walczą o drugie miejsce

Z opublikowanego w środę badania wynika, że na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 30,9 proc. respondentów – to wzrost o 0,9 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim sondażem. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 17,7 proc. (wzrost o 2,2 pkt proc.), a podium zamyka Konfederacja, którą popiera 13,9 proc. ankietowanych (spadek o 0,1 pkt proc.).

Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 10 proc. (wzrost o 0,9 pkt proc.). Do Sejmu weszłyby także Lewica (6,2 proc., spadek o 0,6 pkt proc.) oraz Rozwój Plus (5,9 proc., spadek o 0,2 pkt proc.).

Pozostałe partie nie przekroczyły progu wyborczego. Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby liczyć na 4,4 proc. głosów (spadek o 0,1 pkt proc.), Partia Razem na 3,7 proc. (wzrost o 0,6 pkt proc.), a Polska 2050 na 0,7 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.). 6,6 proc. respondentów nie wie jeszcze, na kogo oddałoby swój głos.

Wymowna reakcja Donalda Tuska na sondaż. „Jest o czym myśleć. Jeśli się myśli” „Jest o czym myśleć. Jeśli się myśli” – tak premier Donald Tusk skomentował najnowszy sondaż dla „Super Expressu”. Wynika z niego, że gdyby obecnie rządząca koalicja wystartowała wspólnie w wyborach, to zdobyłaby 54 proc. głosów.

Podział mandatów: przewaga dla prawicy

Gdyby wybory odbyły się dziś, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 176 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość na 94, Konfederacja na 72, Konfederacja Korony Polskiej na 49, Lewica na 35, a Rozwój Plus na 34. Taki rozkład oznacza, że blok tworzony przez PiS, Konfederację, Koronę i Rozwój Plus zdobyłby łącznie 249 mandatów, zapewniając sobie większość w Sejmie. KO i Lewica dysponowałyby razem 211 głosami.

Sondaż United Surveys by IBRiS został przeprowadzony w dniach 20-22 listopada 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.