Ile kosztuje prawda? Simlat i Hycnar w RMF FM o serialu "Wśród nocnej ciszy”

RMF24

"Wśród nocnej ciszy" w reżyserii Jana Holoubka to serial inspirowany jedną z najbardziej wstrząsających zbrodni w historii PRL. Twórcy wracają do tej historii w 50. rocznicę wydarzeń. W Wigilię na drodze między Połańcem a Zrębinem zginęli ciężarna kobieta, jej mąż i młodszy brat. To było zabójstwo, wiedziało o tym 30 osób, ale świadkowie tego nie zgłosili. Łukasz Simlat gra sołtysa, głównego sprawcę, który podporządkował sobie mieszkańców, a Jędrzej Hycnar wciela się w postać młodego śledczego Henryka Maczka, który ryzykuje karierę, by odkryć, co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy. Aktorzy byli gośćmi RMF FM.

SOŁTYS MANIPULATOR, FAŁSZYWY KAZNODZIEJA

Łukasz Simlat gra głównego sprawcę, sołtysa Lecha Wojdę, który niecnie wykorzystał religię do podporządkowania sobie mieszkańców wsi. Umiejętnie zmanipulował ludzi, bo dzięki swojej pozycji i wpływom potrafił narzucić innym własny system wartości.

Ja tę historię znałem - mówi w RMF FM Łukasz Simlat. I przede wszystkim czytając scenariusz „Wśród nocnej ciszy” byłem zarażony pytaniem Janka Holoubka, który mi zadał je uczciwie na samym początku: „Przeczytaj to i zastanów się, czy w ogóle chcesz to grać”. I to było zasadne pytanie, bo sam to odczuwam (...), że coraz ciężej nie tylko fizycznie, ale też psychicznie jest mi nurkować w mrok - dodaje aktor.

W rozmowie z RMF FM Łukasz Simlat wspomina też swego dziadka, który był postacią skrajnie różną od jego bohatera.

Ta afera wstrząsnęła Polską. Twórcy „Heweliusza” robią serial o „łowcach skór” Jan Holoubek i Kasper Bajon - twórcy takich serialowych hitów jak „Rojst”, „Wielka woda” czy „Heweliusz” - przygotowują kolejny wspólny projekt. Chodzi o serial fabularny, inspirowany aferą „łówców skór”, która wstrząsnęła Polską. Jak informuje…

Wielokrotnie stojąc na planie, mówiąc coś czy próbując coś przeprowadzić tak jak sobie to wymyśliłem, czułem, że przechodzi przeze mnie dybuk dziadka. I to było najbardziej paraliżującą i łapiącą mnie za gardło rzeczą - mówi nam wzruszony aktor.

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MŁODY ŚLEDCZY TRAFIA NA TROP

W centrum fabuły tego serialu jest też młody śledczy Henryk Maczek. I on i matka ofiar od początku nie wierzą w wersję o wypadku i próbują odkryć, co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy.

Nigdy o tym wcześniej nie słyszałem i przeczytałem ten scenariusz... w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. (...) I do dziś ta historia na mnie działa - mówi w RMF FM grający Maczka Jędrzej Hycnar. I opowiada, że jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć udało mu się spotkać z pierwowzorem swojej postaci, o tym w jaki sposób mu to pomogło i jak nadało wagi tej historii. Ale też w pewnym sensie pozbawiło go stresu, bo to postać jedynie inspirowana młodym, sprytnym śledczym.

Dla mnie to jest też opowieść o tym, ile trzeba poświęcić, żeby odkryć prawdę i ile to kosztuje. (...) Ale również o tym, jak ciężko jest wygrać ze złem - mówi w RMF FM Jędrzej Hycnar.

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„NIE OŚWIADCZAM SIĘ”

Serial „Wśród nocnej ciszy” powstał na podstawie doskonałego reportażu Wiesława Łuki „Nie oświadczam się”. Maciej Kowalewski napisał scenariusze sześciu odcinków i wyreżyserował odcinek numer pięć. Współautorem pilotowego odcinka jest Piotr Konstantinow. Jan Holoubek jest reżyserem formatującym serialu.

Woronowicz i Dziuba o przyjaźni, emocjach i fenomenie The Office PL. „Jedziemy przede wszystkim po sobie” Fani komediowego THE OFFICE PL doczekali się premiery szóstego sezonu. Ten serial o pracownikach biura stał się ważnym elementem współczesnej popkultury, źródłem wielu memów i wirali. Adam Woronowicz ponownie gra Darka Wasiaka, firmowego logistyka…

W obsadzie są wspomniani Łukasz Simlat jako sołtys Lech Wojda oraz Jędrzej Hycnar w roli śledczego Henryka Maczka, a także Magdalena Biegańska jako matka dwóch ofiar Zdzisława Kaleta oraz Justyna Wasilewska, Tomasz Schuchardt, Adam Woronowicz, Ewelina Starejki, Tomasz Włosok, Dariusz Chojnacki, Artur Paczesny, Nel Kaczmarek, Marcin Bosak, Barbara Wypych i Michał Żurawski.

Premiera w HBO Max 13 listopada.