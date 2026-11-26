RMF24

Premiera głośnego serialu "Resort" już w styczniu. Produkcja TVP, która zabiera widzów za kulisy polskiej polityki, zapowiada się na jedno z najgłośniejszych wydarzeń serialowych nadchodzącej zimy. W rolach głównych zobaczymy m.in. Borysa Szyca, Weronikę Książkiewicz oraz Agnieszkę Warchulską. Pierwsze dwa odcinki zostaną zaprezentowane podczas 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon.

Zakulisowe intrygi i bezwzględna walka o władzę

„Resort” to pięcioodcinkowy thriller polityczny, który odkrywa przed widzami świat, gdzie granice między dobrem publicznym a prywatnym interesem są wyjątkowo płynne. Reżyserią serialu zajęła się Kinga Dębska, znana z takich produkcji jak „Gra z cieniem” czy „Moje córki krowy”. Tym razem twórcy przenoszą widzów do świata, w którym polityczne ambicje oraz nieustanne dążenie do władzy prowadzą do niebezpiecznych rozgrywek i dramatycznych zwrotów akcji.

W centrum fabuły znajduje się Fundusz Polska – instytucja zarządzająca ogromnymi środkami publicznymi. Zamiast wspierać potrzebujących, pieniądze stają się narzędziem budowania politycznego zaplecza i zdobywania wpływów. Serial ukazuje, jak łatwo deklarowane ideały mogą zostać wypaczone przez nieczyste interesy i osobiste ambicje.

Trzeci BNP Paribas Warsaw SerialCon startuje już dziś. Serialowa uczta w Kinotece Warszawa na pięć dni stanie się stolicą seriali. Trzecia edycja BNP Paribas Warsaw SerialCon rozpoczyna się 25 listopada i potrwa do 29 listopada. Kinoteka w Pałacu Kultury i Nauki zamieni się w centrum wydarzeń, przyciągając fanów, twórców i…

Główną bohaterką serialu jest Renata Leska, w którą wciela się Agnieszka Warchulska. Leska to dociekliwa dziennikarka, która rozpoczyna śledztwo w sprawie Funduszu Polska. Z każdym kolejnym krokiem odkrywa coraz więcej nieprawidłowości i nadużyć. Im głębiej wnika w sprawę, tym większe niebezpieczeństwo grozi jej samej, a presja na osoby powiązane z Funduszem rośnie.

Jednym z kluczowych antagonistów jest wicepremier Piotr Bratek, grany przez Borysa Szyca. Wraz ze swoimi współpracownikami robi wszystko, aby zatrzymać śledztwo dziennikarki. Polityczne rozgrywki przenikają się tu z osobistymi dramatami, a rodzinne sekrety i zdrady tylko podsycają atmosferę zagrożenia.

Kadr z serialu „Resort” / materiały prasowe

„Resort” przyciąga nie tylko tematyką, ale także imponującą obsadą. Oprócz Agnieszki Warchulskiej i Borysa Szyca na ekranie zobaczymy m.in. Weronikę Książkiewicz, Joannę Kurowską, Ilonę Ostrowską, Grzegorza Małeckiego, Jana Englerta, Andrzeja Kłaka, Michała Pawlika, Karolinę Rzepę, Cezarego Kosińskiego i Nel Kaczmarek.

Twórcy serialu postawili na dynamiczną, pełną napięcia narrację. Każdy odcinek przynosi nowe informacje i nieoczekiwane zwroty akcji. Sojusze zmieniają się jak w kalejdoskopie, a układ sił w świecie polityki jest wyjątkowo niestabilny. Serial nieustannie trzyma widza w napięciu, pokazując, jak cienka jest granica między sukcesem a upadkiem w świecie wielkiej polityki.

Wielka manipulacja i skandal na ekranie. Specjalne pokazy HBO Max podczas 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon Wielbiciele seriali i filmów dokumentalnych będą mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w wyjątkowych pokazach specjalnych podczas tegorocznej edycji BNP Paribas Warsaw SerialCon. W ramach wydarzenia w Kinotece zaprezentowane zostaną dwa…

Premiera podczas SerialCon i emisja w TVP

Pierwsze dwa odcinki „Resortu” zostaną zaprezentowane podczas 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon, co już teraz budzi duże zainteresowanie wśród miłośników seriali i fanów political fiction. Oficjalna premiera serialu na antenie TVP zaplanowana jest na styczeń 2027 roku.