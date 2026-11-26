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Sukces ukraińskiego wojska. Po raz pierwszy rosyjski dron o napędzie odrzutowym Gierań został zestrzelony nad Ukrainą za pomocą lasera bojowego. Poinformował o tym doradca prezydenta Ukrainy ds. technologii obronnych Serhij Beskrestnow.

Jak przekazał Serhij Beskrestnow, dron został trafiony z laserowego systemu obrony przeciwlotniczej Blysk, opracowanego przez ukraińską firmę Carmine Sky. System wykorzystywano do ochrony obiektu infrastruktury krytycznej.

Beskrestnow oświadczył, że jest to pierwszy potwierdzony przypadek trafienia odrzutowego drona Gierań za pomocą lasera bojowego. Do swojego wpisu na Telegramie dołączył nagranie wideo.

„W Ukrainie kilka firm pracuje nad wykorzystaniem laserów w obronie przeciwlotniczej. Technologie laserowe są bardzo skomplikowane i kosztowne, dlatego cieszą dobre wiadomości o sukcesach jednej z firm” - stwierdził doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Dodał, że na razie jest za wcześnie, by mówić o seryjnej produkcji lasera. „Trwają testy, podczas których lasery chronią obiekty infrastruktury krytycznej” – wyjaśnił.

Według specjalisty laserowe systemy zwalczania dronów są rozwijane m.in. w ramach projektu prywatnej obrony przeciwlotniczej oraz klastra technologii obronnych Brave1.

Gierań-5 może pokonać 950 km

Gierań-5 to rosyjski dron uderzeniowy z napędem odrzutowym, zbliżony konstrukcyjnie do pocisku manewrującego. Według danych ukraińskiego wywiadu wojskowego Gierań-5 ma ok. 6 m długości, a jego rozpiętość skrzydeł wynosi do 5,5 m.

Jest napędzany chińskim silnikiem turboodrzutowym. Osiąga prędkość 450–600 km/h. Jego zasięg to 950 km. Może przenosić głowicę bojową o masie około 90 kg. Wykorzystuje nawigację satelitarną i inercyjną, modemy 3G/4G oraz łączność w sieci mesh.