Koenig we wrześniu 2015 roku została pierwszą dżihadystką wpisaną przez USA na listę zagranicznych bojowników terrorystycznych. Jej nazwisko trafiło też na prowadzoną przez ONZ listę najgroźniejszych bojowników – przypomina AFP.
Według dziennika „Le Monde” kobieta zyskała miano „ikony dżihadu” (rozumianego jako święta wojna w islamie) za sprawą aktywności w mediach społecznościowych. Zamieszczała tam fotografie i nagrania przedstawiające m.in. ćwiczenia z użyciem broni palnej. W publikowanych materiałach miała również wzywać do przemocy we Francji – przeciw instytucjom państwowym i cywilom.
Prokuratura twierdzi, że wykorzystywała swoją popularność w internecie, by przekonywać inne kobiety do wyjazdu do Syrii i dołączenia do dżihadystów. Według śledczych pomagała także w organizowaniu takich podróży.
Dziesięć lat w Syrii
Koenig pochodzi z Bretanii. Jak podaje „Le Monde”, przeszła na islam jako nastolatka, mając 16 lub 17 lat, a później przyjęła jego skrajnie fundamentalistyczną interpretację.
W 2012 roku wyjechała do Syrii, pozostawiając we Francji dwoje dzieci. Chciała dołączyć do wcześniej poznanego mężczyzny, który zginął później w walkach.
Podczas pobytu w Syrii Koenig co najmniej dwa razy owdowiała i zawierała kolejne małżeństwa z bojownikami Państwa Islamskiego. Urodziła tam również troje dzieci. Pod koniec 2017 roku została zatrzymana przez kurdyjskie siły i trafiła do obozu dla dżihadystów. Do Francji sprowadzono ją w 2022 roku.
Deklaruje żal, obrona mówi o przemianie
W rozmowie z AFP w 2021 roku Koenig zapewniała, że żałuje podjętych decyzji, jednocześnie twierdząc, że „nie ma krwi na rękach”.
Jej adwokat przekonuje, że jest wzorową więźniarką i przeszła głęboką zmianę poglądów. Według obrońcy doświadczenia przemocy w dzieciństwie miały sprawić, że w strukturach IS szukała poczucia własnej wartości.
Państwo Islamskie to organizacja terrorystyczna opierająca się na skrajnej interpretacji islamu. W 2014 roku, wykorzystując wojnę domową w Syrii oraz chaos w Iraku, przejęła znaczne obszary obu krajów i ogłosiła utworzenie państwa muzułmańskiego – kalifatu. Rządy IS charakteryzowały się wyjątkowym okrucieństwem zarówno wobec wyznawców innych religii, jak i muzułmanów, którzy nie podporządkowywali się narzuconej przez organizację ideologii. W 2019 r. IS utraciło kontrolę nad ostatnimi zajmowanymi przez siebie terytoriami, jednak organizacja przetrwała i nadal prowadzi działalność terrorystyczną.