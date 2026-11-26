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W czwartek przed paryskim sądem stanie 41-letnia Emilie Koenig, uznawana za jedną z najbardziej aktywnych francuskich propagandystek Państwa Islamskiego. Kobieta przez dekadę przebywała w Syrii. Jest oskarżona o udział w organizacji terrorystycznej, za co grozi jej do 30 lat więzienia.

Koenig we wrześniu 2015 roku została pierwszą dżihadystką wpisaną przez USA na listę zagranicznych bojowników terrorystycznych. Jej nazwisko trafiło też na prowadzoną przez ONZ listę najgroźniejszych bojowników – przypomina AFP.

Według dziennika „Le Monde” kobieta zyskała miano „ikony dżihadu” (rozumianego jako święta wojna w islamie) za sprawą aktywności w mediach społecznościowych. Zamieszczała tam fotografie i nagrania przedstawiające m.in. ćwiczenia z użyciem broni palnej. W publikowanych materiałach miała również wzywać do przemocy we Francji – przeciw instytucjom państwowym i cywilom.

Prokuratura twierdzi, że wykorzystywała swoją popularność w internecie, by przekonywać inne kobiety do wyjazdu do Syrii i dołączenia do dżihadystów. Według śledczych pomagała także w organizowaniu takich podróży.

Dziesięć lat w Syrii

Koenig pochodzi z Bretanii. Jak podaje „Le Monde”, przeszła na islam jako nastolatka, mając 16 lub 17 lat, a później przyjęła jego skrajnie fundamentalistyczną interpretację.

W 2012 roku wyjechała do Syrii, pozostawiając we Francji dwoje dzieci. Chciała dołączyć do wcześniej poznanego mężczyzny, który zginął później w walkach.

Podczas pobytu w Syrii Koenig co najmniej dwa razy owdowiała i zawierała kolejne małżeństwa z bojownikami Państwa Islamskiego. Urodziła tam również troje dzieci. Pod koniec 2017 roku została zatrzymana przez kurdyjskie siły i trafiła do obozu dla dżihadystów. Do Francji sprowadzono ją w 2022 roku.

Deklaruje żal, obrona mówi o przemianie

W rozmowie z AFP w 2021 roku Koenig zapewniała, że żałuje podjętych decyzji, jednocześnie twierdząc, że „nie ma krwi na rękach”.

Jej adwokat przekonuje, że jest wzorową więźniarką i przeszła głęboką zmianę poglądów. Według obrońcy doświadczenia przemocy w dzieciństwie miały sprawić, że w strukturach IS szukała poczucia własnej wartości.

Państwo Islamskie to organizacja terrorystyczna opierająca się na skrajnej interpretacji islamu. W 2014 roku, wykorzystując wojnę domową w Syrii oraz chaos w Iraku, przejęła znaczne obszary obu krajów i ogłosiła utworzenie państwa muzułmańskiego – kalifatu. Rządy IS charakteryzowały się wyjątkowym okrucieństwem zarówno wobec wyznawców innych religii, jak i muzułmanów, którzy nie podporządkowywali się narzuconej przez organizację ideologii. W 2019 r. IS utraciło kontrolę nad ostatnimi zajmowanymi przez siebie terytoriami, jednak organizacja przetrwała i nadal prowadzi działalność terrorystyczną.