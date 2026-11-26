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Od piątku do wtorku drogowcy będą asfaltowali ulicę Grenadierów w Warszawie. Kierowcy nie przejadą od Alei Stanów Zjednoczonych do Ostrobramskiej. Prace w weekend zapowiedziała też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie będzie przejazdu boczną jezdnią trasy S8 od Głębockiej do Ostródzkiej.

Od piątku (27 listopada) do wtorku (1 grudnia) kierowcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia w rejonie ulicy Grenadierów.

Drogowcy rozpoczną frezowanie nawierzchni w piątek o godzinie 22:00, a nowy asfalt pojawi się na jezdni dopiero we wtorek wieczorem. W tym czasie ulica Grenadierów będzie całkowicie zamknięta na odcinku od Alei Stanów Zjednoczonych do Ostrobramskiej w obu kierunkach.

Objazdy zostały wyznaczone przez Aleję Stanów Zjednoczonych, Grochowską i Zamieniecką oraz Ostrobramską, Kinową i Aleję Waszyngtona.

Kierowcy będą mieli możliwość zawrócenia przy Grenadierów. W związku z pracami, autobusy linii 135, 158 i 311 pojadą zmienionymi trasami.

zamknięty odcinek ul. Grenadierów z objazdem

Remont trasy S8 – zamknięcia i objazdy od Głębockiej do Ostródzkiej

To nie koniec zmian dla warszawskich kierowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała prace remontowe na trasie S8. W nocy z czwartku na piątek (26-27 listopada), w godzinach 22:00-5:00, prowadzone będą roboty na jezdni w kierunku Bielan, od Ostródzkiej do Łabiszyńskiej. W tym czasie kierowcy z bocznej jezdni i z Ostródzkiej będą musieli skręcić w ulicę Artyleryjską, a od strony Marek nie będzie możliwości zjazdu w Łabiszyńską.

Największe utrudnienia zaplanowano na weekend. Od piątku, od godziny 23:00, do poniedziałku, do godziny 5:00 zamknięty będzie przejazd boczną jezdnią od węzła z ulicą Głębocką do Ostródzkiej. Objazdy poprowadzone zostaną ulicami Głębocką, Lewandów oraz mareckimi ulicami: Kościuszki, Sosnową, Piłsudskiego, a także Głębocką, Berensona, Olsztyńską, Ostródzką, Hemara, Białołęcką, Cieślewskich, Płochocińską i Modlińską do trasy S8.

objazd remont trasy S8 w Warszawie / materiały udostępnione

Klienci centrum handlowego będą mogli wyjechać na trasę S8 ulicami Głębocką, św. Wincentego, Kondratowicza i Łabiszyńską lub Kondratowicza, Bazyliańską i Wysockiego.

W sobotę, 28 listopada, z Ostródzkiej będzie można wyjechać na boczną jezdnię trasy S8 w kierunku Bielan, natomiast w niedzielę Ostródzką dojedziemy tylko do Artyleryjskiej.