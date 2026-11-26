RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Zgłoszono 356 sprawców, którzy dopuścili się przestępczych czynów wobec 385 nieletnich - głosi pierwszy krajowy raport na temat pedofilii w Kościele opublikowany przez episkopat Włoch. Stowarzyszenie reprezentujące ofiary skrytykowało dokument jako niekompletny, informując o 1357 sprawcach pedofilii i 4773 ofiarach.

Podczas obrad plenarnych w Asyżu włoscy biskupi ogłosili w środę rezultaty badania pilotażowego, w którym zebrano sygnały zarejestrowane w archiwach 133 z 226 diecezji w latach 2001-2021. Według tych danych czynów pedofilskich dopuściło się 356 księży, nauczycieli religii i katechetów. Ich ofiarami padło 385 nieletnich.

Nie wszystkie diecezje w raporcie

Jak zaznaczył dziennik „La Repubblica”, publikacja tego pierwszego raportu na temat nadużyć we włoskim Kościele to krok naprzód, który w minionych latach zrobiło już wiele episkopatów na świecie.

Jednocześnie - odnotowała rzymska gazeta - sami biskupi przyznali, że dane te są niepełne, bo uwzględniają tylko doniesienia zarejestrowane w około połowie włoskich diecezji. Diecezje z centrum i południa Włoch nie przystąpiły do pilotażowego badania.

Poza tym dane te dotyczą tylko dwóch dekad począwszy od 2001 roku, gdy skandal pedofilii wybuchł z wielką siłą w Stanach Zjednoczonych. To wtedy - przypomniał dziennik - papież Jan Paweł II polecił dokładniejsze śledzenie zgłoszeń.

Gazeta zwróciła też uwagę, że nie uwzględniono przypadków, które nie trafiły do sądu kościelnego, były skierowane wyłącznie do cywilnego wymiaru sprawiedliwości lub nigdy nie zostały zgłoszone.

Pilny apel Episkopatu do Polaków. Chodzi o godzinę 21:20 i modlitwę za Ojczyznę Jutro w całej Polsce rozpocznie się dziewięciodniowa nowenna do św. Andrzeja Boboli – patrona Polski. To wyjątkowa inicjatywa ogłoszona przez biskupów podczas 407. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Duchowni wzywają wiernych…

„Otwarta rana w ciele Kościoła”

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Włoch arcybiskup Giuseppe Baturi zapewnił, że w najbliższej przyszłości zostaną przeprowadzone dalsze badania, aby oddać głos ofiarom.

Nadużycia popełnione przez duchownych i osoby konsekrowane są otwartą raną w ciele Kościoła. Odczuwamy z ich powodu wstyd i nie chcemy tego ukrywać - oświadczył przewodniczący episkopatu kardynał Matteo Zuppi w związku z publikacją raportu.

„La Repubblica” zwróciła uwagę, że episkopaty innych krajów przeanalizowały dłuższe okresy pod kątem nadużyć seksualnych, zazwyczaj od końca II wojny światowej do czasów obecnych.

Stowarzyszenie ofiar pod nazwą Sieć Nadużyć skrytykowało raport. Powołując się na dane ze swojego archiwum, podało liczbę 1357 sprawców pedofilii oraz 4773 ofiar.