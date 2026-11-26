Mocno sypnie śniegiem. Alerty IMGW dla pięciu województw
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla pięciu województw w południowej części kraju.
Alerty będą obowiązywać od godz. 15 w czwartek do godz. 18 w piątek.
Ostrzeżenia dotyczą części woj.: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, podkarpackiego i większości małopolskiego.
„Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm” - poinformował IMGW.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Zimno, coraz zimniej
Najbliższe dni przyniosą też duże ochłodzenie i ujemne temperatury w wielu regionach Polski.
W weekend na południu kraju będzie już bardzo mroźno. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść tam nawet do -10 st. C.
Mroźna aura utrzyma się w całej Polsce przez kilka kolejnych dni.