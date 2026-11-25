RMF24

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nie żyje Andy Taylor, wieloletni gitarzysta legendarnej grupy Duran Duran. Artysta zmarł po długiej walce z rakiem prostaty. Miał 65 lat.

Informację o śmierci Taylora przekazali członkowie zespołu - w oficjalnym oświadczeniu podkreślili, jak wielką stratą jest odejście ich przyjaciela i współtwórcy największych przebojów.

„W moim sercu jest teraz wielka dziura w kształcie Andy'ego Taylora. Nigdy się nie zasklepi. Nie pozwolę na to” – napisał w poruszającym oświadczeniu opublikowanym na stronie zespołu wokalista grupy Simon Le Bon.

Pozostali członkowie Duran Duran podkreślili, że Andy był z nimi od samego początku, a jego energia, ogień i zadziorność na zawsze odcisnęły piętno na brzmieniu zespołu.

Andy Taylor dołączył do Duran Duran w 1980 roku, wnosząc do grupy niepowtarzalny styl gry na gitarze. To właśnie jego dźwięczne, rytmiczne i „nerwowe” partie nadawały tempo takim hitom jak „Girls on Film”, „Rio” czy „Save a Prayer”. Był współautorem tych przebojów, które do dziś rozbrzmiewają na całym świecie i są symbolem muzyki lat 80.

Taylor opuścił zespół w 1986 roku, by w 2001 roku powrócić na kolejne pięć lat.

Diagnozę raka prostaty Andy Taylor usłyszał w 2018 roku, jednak publicznie poinformował o niej dopiero cztery lata później.

Przez cały czas w walce z chorobą towarzyszyła mu rodzina – żona oraz czworo dzieci.