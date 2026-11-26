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Dwie osoby zginęły, a co najmniej trzy zostały ranne w rosyjskim ataku dronowym na Charków. Do uderzenia w budynek mieszkalny doszło w czwartek rano 26 listopada. Wieżowiec stanął w płomieniach. Pod gruzami wciąż znajdują się uwięzieni ludzie.

Rosyjski dron uderzył w wieżowiec

Do ataku doszło w dzielnicy Nowobawarskiej w Charkowie. Rosyjski dron typu Shahed uderzył w budynek mieszkalny, powodując pożar i poważne zniszczenia.

Jak poinformował mer Charkowa Ihor Terechow, początkowo w wyniku uderzenia zginęła jedna osoba. Później przekazał, że w mieszkaniu, do którego wleciał rosyjski dron, znaleziono ciało kolejnej ofiary.

Trzy osoby zostały ranne. Służby ratunkowe prowadzą działania na miejscu ataku. Pod gruzami znajdują się ludzie.

Nocny atak rakietowy na Kijów. Siedem osób rannych

Do rosyjskiego ataku doszło również przed północą 25 listopada w Kijowie. Rosyjskie siły uderzyły w stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi.

Jak poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko, w wyniku ataku rannych zostało siedem osób. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala, a dwie z nich są w ciężkim stanie.

Zniszczenia odnotowano w rejonie desniańskim. Uszkodzone zostały dwa budynki niemieszkalne oraz centrum handlowe. W kilku miejscach wybuchł pożar.

W trakcie ataku władze apelowały do mieszkańców i osób przebywających w stolicy o pozostanie w schronach.

Kolejne ataki na Kijów

To kolejny rosyjski atak na Kijów w ostatnich dniach. Wieczorem 24 listopada rosyjski dron uderzył w dziedziniec 16-piętrowego budynku mieszkalnego w dzielnicy szewczenkowskiej. Na pierwszym i drugim piętrze wybuchł pożar.

Tego samego dnia rosyjskie siły zaatakowały również magazyny w rejonie hołosiewskim, gdzie doszło do pożaru.