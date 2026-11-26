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Michael Giles, którego brawurową i innowacyjną grę na perkusji słuchać na debiutanckim albumie King Crimson „In the Court of the Crimson King” z 1969 roku, zmarł w wieku 84 lat. Informację o śmierci muzyka przekazano na oficjalnej stronie zespołu. Przyczyna zgonu nie została podana.

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że „niezwykła wyobraźnia rytmiczna, muzyczna wrażliwość i wysoce nowatorskie podejście do perkusji były fundamentem pionierskiego brzmienia zespołu”.

„Michael Giles pozostawił po sobie niezwykłe dziedzictwo, a jego wkład w rozwój muzyki progresywnej na zawsze pozostanie niezapomniany” – dodano.

Perkusja Gilesa rozbrzmiewa na jednym z najważniejszych albumów w historii rocka

Michael Giles urodził się w 1942 roku w Bournemouth na południu Anglii. Od młodości interesował się z muzyką. W 1967 roku, wraz z bratem Peterem i Robertem Frippem, założył zespół Giles, Giles and Fripp. Chociaż ich album „The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp” nie odniósł komercyjnego sukcesu, położył podwaliny pod powstanie King Crimson.

Pod koniec 1968 roku Giles, Fripp, Greg Lake, Ian McDonald i Peter Sinfield stworzyli King Crimson. Ich debiutancki album, przez wielu miłośników muzyki uznawany za pierwszy prawdziwy album progresywnego rocka, „In the Court of the Crimson King” zrewolucjonizował scenę muzyczną, łącząc rock, jazz, muzykę klasyczną i awangardę. To właśnie Giles swoim ekspresyjnym stylem gry nadał zespołowi niepowtarzalny charakter, który do dziś inspiruje kolejne pokolenia muzyków.

Choć pierwszy skład King Crimson istniał krótko, jego wpływ na muzykę był ogromny. Giles, wraz z resztą zespołu, wystąpił m.in. jako support przed The Rolling Stones podczas legendarnego koncertu w londyńskim Hyde Parku w 1969 roku. Utwory takie jak „21st Century Schizoid Man” stały się inspiracją nie tylko dla zespołów pokroju Yes czy Genesis, ale także dla artystów spoza nurtu progresywnego – fragment tego utworu został nawet wykorzystany przez Kanye Westa w singlu „Power”.

Michael Giles współpracował z wieloma muzykami

Po odejściu z King Crimson, Giles nie porzucił muzyki. Giles nagrał później album z Ianem McDonaldem pod pseudonimem McDonald and Giles. Przez lata występował na nagraniach z niezwykle różnorodną grupą artystów, w tym ze Steve’em Winwoodem, Bryanem Ferrym, Leo Sayerem, oryginalnym gitarzystą Genesis, Anthonym Phillipsem, Kevinem Ayersem, Neilem Sedaką, Yvonne Elliman, Andym Summersem i Penguin Cafe Orchestra.

Wydał także solowy album zatytułowany „Progress, Ghost Dance” z późniejszym członkiem King Crimson Jamie Muirem i Davidem Cunninghamem, a także z zespołem Michael Giles MAD Band, w którym wystąpił także inny były członek Crimson, Keith Tippett.

On i kilku innych członków King Crimson połączyli siły w 2002 roku, aby założyć zespół 21st Century Schizoid Band, który odbył trasę koncertową, wykonując wczesny repertuar zespołu.